Prunea, „groparul“ naționalei în meciul cu Suedia, mărturisire emoționantă: convingerea sa despre fanii români VIDEO

Fostul portar, Florin Prunea, a declarat, miercuri seara, la lansarea filmului "Hai, România - Povestea Generaţiei de Aur", că el este cel care a comis greşeala din meciul România - Suedia, din sferturile CM 1994, dar a subliniat că suporterii primei reprezentative l-au iertat.

"Eu sunt ăla care am comis-o la meciul cu Suedia, cred că mă cunoaşte toată lumea. Îmi pare rău că am comis-o, dar aşa a vrut Dumnezeu. Suporterii naţionalei m-au iertat, da. M-au iertat chiar de pe scara avionului la întoarcere atunci. Am oprit la Timişoara atunci, pentru că ne aşteptau 50.000 de timişoreni. Eu nu voiam să cobor din avion, dar Nea Puiu (n.r. - fostul selecţioner Anghel Iordănescu) a zis să cobor. Şi când am coborât pe scară şi am auzit lumea cum îmi strigă numele am zis: 'Am scăpat'. M-au iertat oamenii. Sigur că mai îmi aduc unii aminte şi acum, dar e normal să fie aşa. Dar lumea nu o spune cu răutate, pentru că a fost o poveste prea frumoasă", a afirmat Prunea, care la meciul cu Suedia din 1994 a greşit şi a permis adversarilor să egaleze şi ulterior să se califice în semifinale la loviturile de departajare.

"Povestea acestei generaţii s-a născut mai demult, dar în SUA a fost apogeul acestei poveşti. Şi cu emoţii, cu lucruri extraordinare, dar şi cu durere, însă foarte multe emoţii, iar ele reprezintă şi esenţa acestui film. Să dea Dumnezeu ca noua generaţie a naţionalei să facă mai mult decât noi. Dar emoţia produsă de generaţia noastră cred că va fi foarte greu de depăşit. Poate să fie acest film o motivaţie pentru actuala generaţie? Sigur că poate. Dar cei de acum au alte exemple, îl au pe Mbappe, pe Ronaldo, pe Messi. Noi însă o să fim toată viaţa cu Hagi", a explicat Florin Prunea.

Pelicula "Hai, România! - Povestea Generaţiei de Aur" se va lansa în cinematografele din toată ţara pe 1 martie 2024 şi spune povestea complexă a celei mai vii şi intense perioade din fotbalul românesc: anii 1980-2000, o perioadă în care echipa naţională a României a ajuns pe locul trei în lume în clasamentul FIFA şi a reuşit recordul a trei calificări consecutive la trei Cupe Mondiale (1990-1994-1998) şi calificări consecutive la două Campionate Europene de fotbal (1996 şi 2000).

