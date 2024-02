S-a lansat „Hai, România! - Povestea Generaţiei de Aur“: de când va fi în cinematografele țării VIDEO

Filmul "Hai, România - Povestea Generaţiei de Aur" a fost lansat, miercuri seara, la Cinema City AFI Cotroceni din Capitală în prezenţa foştilor internaţionali români care în 1994 reuşeau cea mai mare performanţă a echipei naţionale, atingerea sferturilor de finală ale Cupei Mondiale.

La premieră au fost prezenţi printre alţii foştii fotbalişti Ionuţ Lupescu, Gheorghe Mihali, Florin Prunea, Bogdan Stelea, Ilie Dumitrescu, Ion Vlădoiu, Marius Lăcătuş, Florin Răducioiu. Au lipsit în schimb trei dintre componenţii "Generaţiei de Aur", Gheorghe Hagi, Ioan Ovidiu Sabău şi Dorinel Munteanu, în prezent antrenori. Echipele primilor doi, Farul Constanţa şi Universitatea Cluj, s-au înfruntat miercuri la Cluj-Napoca într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii, în timp ce Dorinel Munteanu este bolnav.

Fostul portar Bogdan Stelea a declarat că toţi componenţii "Generaţia de Aur" au încercat să povestească în film lucruri care nu sunt cunoscute de publicul larg.

"Nu mi-am imaginat că voi fi un personaj de film documentar, pentru că e un film documentar. Eu sper să fie primit bine, pentru că toţi am spus ce am simţit în acea perioadă, am spus lucruri care nu se ştiau. Fiecare şi-a împărtăşit experienţele. Se întâmplă destul de des să fim opriţi şi acum pe stradă de oameni. Pentru că atunci când sunt rezultate legătura între fotbalişti şi suporteri există. Problemele apar atunci când nu sunt rezultate", a afirmat Stelea.

Fostul atacant Florin Răducioiu a declarat că emoţiile de la Cupa Mondială din 1994 sunt de nerepetat. El a menţionat că se bucură de faptul că actuala echipă naţională s-a calificat la EURO 2024.

"Au trecut 30 de ani, iar pentru noi este o mare plăcere să fim aici la lansarea acestui film. E un fel de recunoştinţă pe care toată lumea ne-o acordă. Sunt emoţionat pentru că e foarte multă lume, văd entuziasm. Emoţiile însă de atunci de la Mondial sunt de nerepetat. Păcat că nu pot fi prezenţi toţi băieţii de atunci, ştiţi că lipseştre Hagi, lipseşte Sabău, lipseşte Dorinel. Filmul trebuie să fie un stimulent pentru jucătorii actuali ai naţionalei României, un punct de reper. Mă bucur că naţionala este pe un trend ascendent, ne-am calificat la European. Am jucat la trei turnee finale şi ştiu că foarte important este primul meci. Dar eu am încredere că primul meci îl vor câştiga. Noi am fost aproape de o semifinală, dar nu a fost să fie. Dar dacă ajungeam acolo nu se ştia ce se putea întâmpla. Sigur lipseşte un trofeu la nivel de naţională, dar e foarte complicat, pentru că sunt echipe foarte bune acolo. Însă, repet, acesta este un an bun pentru fotbalul românesc", a precizat Răducioiu.

Adrian Ilie este de părere că performanţele "Generaţiei de Aur" pot fi depăşite şi că filmul poate reprezenta o motivaţie pentru sportivii români indiferent de disciplină.

"Din ceea ce am văzut, se pare că generaţia noastră a fost una importantă. Însă eu consider că generaţiile care vin pot ajungă la nivelul nostru şi chiar să ne depăşească. Ei au exemple şi pot să devină următoarea 'Generaţie de aur'. Pentru mine cel mai important lucru este că la echipa naţională mi-am făcut mulţi prieteni foarte buni cu care am rămas prieten de peste 30 de ani. Apoi, nu ne aşteptam ca generaţia noastră să rămână cea mai iubită, asta este adevărat. Sigur că unele lucruri poate nu au fost spuse în film, poate unii aşteaptă să scrie o carte la un moment dat. Filmul poate fi un exemplu pentru toate generaţiile de sportivi, indiferent de disciplină. Toţi pot să ne ajungă din urmă, nu doar la fotbal, ci şi la celelalte sporturi", a explicat fostul atacant Adrian Ilie.

Fostul mijlocaş Ionuţ Lupescu a declarat în glumă la sosirea la premieră că este curios să vadă dacă toţi colegii săi de la naţională au spus adevărul în film.

"Eu sunt primul care vreau să văd acest film, pentru că noi pe vremea aceea nu aveam WhatsApp sau social media, să privim evenimentele din România. Şi eu sunt foarte curios să văd ce a fost în România la vremea respectivă. Şi oamenii vor să vadă probabil ce a fost în interiorul echipei la Mondiale. Cred că domnul regizor a făcut o combinaţie frumoasă. Sunt curios să văd dacă toţi colegii au spus adevărul sau nu, vom vedea. Fiecare dintre noi a filmat două-trei ore, dar nu ştiu ce a selectat regizorul. Sper ca publicul să aibă sentimente bune şi plăcute la vederea acestui film pentru că oamenii au fost foarte fericiţi în România în perioada aceea. Fotbaliştii din generaţia de astăzi în primul rând trebuie să fie sănătoşi, să joace la echipele lor, dar deja am văzut că avem destul de mari probleme cu jucătorii, cu titularizarea lor, unii au probleme de sănătate, asta cred că este cea mai mare problemă a selecţionerului", a precizat Lupescu.

Va fi pe ecrane din acest weekend

Filmul "Hai, România! - Povestea Generaţiei de Aur" se va lansa în cinematografele din toată ţara pe 1 martie şi spune povestea complexă a celei mai vii şi intense perioade din fotbalul românesc: anii 1980-2000, o perioadă în care echipa naţională a României a ajuns pe locul trei în lume în clasamentul FIFA şi a reuşit recordul a trei calificări consecutive la trei Cupe Mondiale (1990-1994-1998) şi două calificări consecutive la două Campionate Europene de fotbal (1996 şi 2000). Dar şi pe cea a realizărilor importante la nivel de cluburi, de la începutul anilor '80, care anunţau marea performanţă ce urma să vină un deceniu mai târziu. O poveste nespusă până acum în totalitate, despre performanţele uluitoare ale unei generaţii care a pus atât fotbalul, cât şi România pe harta lumii.

În regia lui Claudiu Mitcu, după un scenariu semnat de scriitorul Andrei Crăciun şi produs de Călin Creţu, Simion Apreutese şi Loredana Apreutese (Headline Management Agency), acesta este primul film al acelor vremuri, al "nopţilor albe" de sărbătoare, care va fi difuzat în premieră pe marele ecran şi va putea fi văzut de microbiştii de toate vârstele, în toată ţara. Acesta va celebra în 2024 aniversarea a 30 de ani de la cel mai glorios moment al fotbalului românesc, respectiv calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal SUA 1994.

Producţia cinematografică îi aduce, atât prin imagini de arhivă, cât şi prin interviuri realizate special pentru acest film documentar, pe Gheorghe Hagi, Ilie Dumitrescu, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali, Dorinel Munteanu, Tibor Selymes, Florin Răducioiu, Ionuţ Lupescu, Basarab Panduru, Ion Vlădoiu, Adrian Mutu, Marius Lăcătuş, Gavril Balint, Adrian Ilie, Gheorghe Craioveanu, Ioan Ovidiu Sabău, Constantin Gâlcă, alături de portarii echipei naţionale, Florin Prunea şi Bogdan Stelea.

Pentru realizarea filmului şi a serialului au fost înregistrate peste 200 de ore de interviuri şi ilustraţii, în diferite locuri din România, cât şi în străinătate, mai precis în Italia, Coreea de Sud şi Spania, unde echipa de producţie a stat de vorbă cu Cristian Chivu, Dan Petrescu şi Gheorghe Popescu. Ei vorbesc despre raportarea la victorii şi durerea eşecului, dar şi ce a însemnat pentru toţi profesionalismul şi dedicarea, despre cum au trăit primele ieşiri din ţară, şocul întâlnirii cu Occidentul în ţări diferite, banii câştigaţi, relaţia lor cu faima şi unde se aflau în momentul Revoluţiei. Mai mult decât atât, filmul relevă şi cealaltă perspectivă, despre cum erau primiţi şi priviţi în afară, cum vedeau străinii ce se întâmpla în România şi felul în care această generaţie şi succesele lor au născut respect şi curiozitate pentru România şi au conferit o imagine şi o poziţie românilor, în afara ţării.

Din povestea "Generaţiei de Aur" nu lipsesc nici antrenorii Anghel Iordănescu, care a fost alături de sportivi la Cupele Mondiale din 1994 (SUA) şi 1998 (Franţa), precum şi la Campionatul European din 1996 (Anglia), Dumitru Dumitriu, antrenor secund la Mondialul din America din 1994, Emeric Ienei, care a lucrat la echipa naţională la Cupa Mondială din Italia 1990, la Campionatul European din Belgia şi Olanda 2000 şi a câştigat Cupa Campionilor cu Steaua în 1986. Un interviu în premieră a oferit şi medicul lotului la Cupa Mondială din 1994, la Cupa Mondială din 1998 (în Franţa) şi la Campionatele Europene din 1996 (în Anglia) şi din 2000 (în Belgia şi Olanda), Pompiliu Popescu, precum şi fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, şi impresarul Ioan Becali.

Pregătirile, documentarea, filmările şi montajul materialelor pentru filmul "Hai, România! - Povestea Generaţiei de Aur" s-au desfăşurat pe perioada unui întreg an, 2023, iar munca de producţie a inclusiv şi vizionarea a peste 150 de ore de imagini din toate arhivele FIFA, UEFA şi TVR cu meciuri, reportaje, emisiuni şi ştiri din perioada respectivă. La acestea s-a adăugat şi o primă selecţie de 2.000 de poze şi câteva sute de articole de referinţă de la acea vreme.