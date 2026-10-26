„Aurul fraierilor”. Costul surprinzător al materialelor din care este confecționat „Balonul de Aur”. Mingea are peste 7 kilograme

Balonul de Aur este unul dintre cele mai cunoscute trofee din fotbal, însă valoarea materialelor din care este făcut este surprinzător de mică. Deși cântărește peste 7 kilograme, costul acestora ajunge la aproximativ 3.000 de euro, conform Marca.

Balonul de Aur Foto: Facebook

Trofeul este realizat la Paris de casa de bijuterii Mellerio dits Meller, una dintre cele mai vechi din lume, înființată în 1613. Aceeași companie se ocupă de confecționarea premiului încă din 1956, anul în care a fost acordat pentru prima dată.

Balonul conține și materialul supranumit „aurul fraierilor”

Un detaliu mai puțin cunoscut este că la realizarea Balonului de Aur se folosește și pirita, un mineral cunoscut drept „aurul fraierilor”. În ciuda numelui său, acesta nu este aur adevărat.

Pentru realizarea acestui trofeu, se gravează în relief două plăci din alamă, un aliaj de cupru și zinc (care îi conferă o strălucire asemănătoare aurului). Tot astfel, trofeul capătă forma unei semisfere și se creează motivul principal al trofeului: o minge de fotbal. Apoi, aurarul sudează cele două piese cu ajutorul unui arzător, în timp ce cioplitorul umple mingea cu un material asemănător cerii și modelează cusăturile mingii cu daltă și ciocan. În final, trofeul rezultat este placat cu aur fin, iar apoi este inscripționat numele câștigătorului trofeului din acel an. La final, acesta este fixat pe un piedestal a cărui structură are o bază din pirită.

Balonul de Aur 2026 Foto: Facebook

Cum se alege câștigătorul?

Câștigătorul trofeului este stabilit în urma unui vot organizat de revista franceză France Football. Redacția publicației alcătuiește o listă cu 30 de nominalizați, iar apoi un juriu format din 100 de jurnaliști din țările aflate pe primele 100 de poziții în clasamentul FIFA decide cine merită premiul. Pentru Balonul de Aur feminin, juriul este format din reprezentanți ai primelor 50 de țări din clasament.

Fiecare jurnalist votează zece fotbaliști, în ordinea preferințelor. Primul de pe listă primește 15 puncte, al doilea 12, iar următorii sunt recompensați cu 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 și un punct. La final, jucătorul cu cel mai mare punctaj câștigă trofeul.

În alegerea câștigătorului contează în primul rând evoluțiile individuale din sezonul analizat, momentele decisive și prestațiile deosebite. Sunt luate în calcul și rezultatele echipelor, trofeele câștigate, dar și comportamentul jucătorilor pe teren și respectarea principiilor fair-play-ului. Vezi lista cu cei 30 de nominalizați AICI.