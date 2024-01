Preparatorul fizic al lui David Popovici l-a pus pe picioare pe rapidistul Rrahmani cu o lună mai devreme

Albion Rrahmani, atacantul care a lipsit atât de mult Rapidului la finalul anului trecut, e revenit pe teren, ba chiar a și înscris în prima etapă din 2024. Kosovarul s-a accidentat grav în luna octombrie, într-un meci cu Andorra din preliminariile Euro 2024, dând peste cap calculele giuleștenilor. El a fost trimis direct pe masa de operație, cu fractură de peroneu și ligamente, iar cele mai optimiste previziuni îl dădeau ca revenind pe teren după patru luni.

Cu o lună mai devreme decât era prognozat, Albion Rrahmani a reintrat titular la Rapid și a marcat un gol contra FCU Craiova. Meritul revenirii kosovarului îl are kinetoterapeutul Dragoș Luscan, omul care se ocupă de pregătirea și recuperarea fizică a înotătorului David Popovici. Luscan l-a recuperat la clinica sa Kinetofit inclusiv pe patronul giuleștenilor, Dan Șucu, după o operație la umăr suferită acum doi ani, iar acesta a ținut ca fotbaliștii Rapidului care au probleme medicale să treacă prin mâinile lui Dragoș Luscan.

Primul ”rezolvat” a fost Papeau, apoi a urmat Rrahmani, iar acum se pregătește Petrila, care a avut o ruptură musculară gravă. „Albion Rrahmani a venit cu o problemă destul de complicată, în urma unei intrări brutale. După operație, am urmat un program progresiv de recuperare la care el a răspuns foarte bine. A fost un pacient foarte disciplinat, care și-a dorit mult să se întoarcă pe teren, într-un timp cât mai scurt”, a afirmat Dragos Luscan pentru ProSport.

Deși are doar 36 de ani, Dragoș Luscan a mai lucrat cu vedete de primă mână ale sportului românesc, ca Simona Halep, Cristina Neagu sau Horia Tecău. El este unul dintre mentorii lui David Popovici, contribuind la ascensiunea acestuia.

Cu David Popovici lucrează de 6 ani

Colaborarea lor a început în 2018, pe când Popovici avea 13 ani. „A fost în urma unui cantonament. M-am întâlnit cu David, am făcut multe exerciții. Am lucrat cu foarte mulți copii și, dintre ei, David a reușit să meargă mai departe. Ne-am mai întâlnit în diverse ocazii, când a mai avut câte o accidentare, apoi relația a început să se consolideze și să lucrăm într-un mod cât mai profesionist”, a spus Luscan.

Kinetoterapeutul spune că va folosi testele făcute pe David Popovici atunci când va scrie o carte: ”Când l-am cunoscut, avea părul lung, era exotic. David era un copil care era pregătit pentru înot, încă de la început s-a simțit că are o mentalitate pentru performanță. Acesta este punctul lui forte dintotdeauna. Reușește să dea răspunsurile bune, potrivite. Am crescut împreună. Am niște teste pe care i le-am făcut de-a lungul timpului, probabil le voi prezenta în teza mea de doctorat sau într-o carte”.