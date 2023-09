Pericolul Muchova: Cîrstea întâlnește, la noapte, o jucătoare care tocmai a atins o bornă impresionantă

Pentru Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) urmează un test infernal cu o adversară în mare formă! Karolina Muchova (Cehia, 27 de ani, 10 WTA) tocmai a atins sferturile în toate cele patru Grand Slam-uri, odată cu prezența în această fază la US Open 2023.

Dacă la New York vorbim despre o performanță în premieră pentru cehoaica de 27 de ani, în schimb, la Wimbledon, ea are două prezențe în această fază (2019, 2021). În rest, a jucat o semifinală la Australian Open 2021, dar și o finală la French Open, în acest an, pierdută cu Iga Swiatek. Dintre jucătoarele aflate în Top 200 mondial, doar 13 se pot lăuda cu prezența în sferturile tuturor turneelor de Grand Slam, iar Muchova e una dintre ele.

Scorul meciurilor directe Cîrstea – Muchova e 1-4, în acest moment, după cum se poate vedea mai jos:

*2023 (Montreal, hard): 7-5, 6-4 Muchova

*2023 (Miami, hard): 7-5, 6-1 Cîrstea

*2023 (Dubai, hard): 6-4, 7-6 Muchova

*2020 (US Open, hard): 6-3, 2-6, 7-6 Muchova

Ar fi de remarcat mai multe detalii după istoricul de mai sus:

*Trei din cele patru întâlniri au avut loc în acest an.

*De la ultima partidă Cîrstea – Muchova au trecut doar 27 de zile. Pe data de 9 august, cele două sportive s-au înfruntat la Montreal. Cu precizarea că, în acel moment, „Sori“ era ieșită din formă și inconstantă, ca în cea mai mare parte a carierei sale de până acum.

*Toate cele patru meciuri de până acum au fost pe hard. Pe această suprafață se va juca și la US Open. De altfel, Sorana și Karolina au mai avut o întâlnire aici, acum trei sezoane.

În drumul ei spre sferturile US Open 2023, sportiva din Cehia a trecut, pe rând, de:

*Turul I: 6-4, 6-0 cu Hunter (158 WTA)

*Turul II: 6-3, 6-3 cu Frech (77 WTA)

*Turul III: 7-6, 6-3 cu Townsend (132 WTA)

*Optimi: 6-3, 5-7, 6-1 cu Wang Xin (53 WTA)

Meciul Cîrstea – Muchova se va disputa în noaptea de marți spre miercuri, nu mai devreme de ora 02.00, ora României (Eurosport). Câștigătoarea acestui duel se va intersecta, în semifinale, fie cu Gauff (6 WTA), fie cu Ostapenko (21 WTA).

Karolina Muchova (Eurosport): Acesta a fost ultimul Grand Slam în care nu ajunsesem în sferturi, așa că sunt foarte fericită că am atins această fază. Mă simt bine, dar nu mă mulţumesc cu ce am realizat până acum. Sunt foarte mândră de ceea ce am făcut la US Open, dar aştept cu nerăbdare următoarea rundă.

România la US Open, proba de simplu

Turul I

Cîrstea (30 WTA) – Day (93 WTA) 6-2, 6-3

Begu (43 WTA) – Korpatsch (75 WTA) 3-6, 2-6

Țig (700 WTA) – Marino (104 WTA) 7-6, 7-6

Ruse (167 WTA) – Pliskova (25 WTA) 1-6, 4-6

Bogdan (60 WTA) – Kenin (101 WTA) 6-7, 4-6

Turul II

Cîrstea (30 WTA) – Kalinskaya (89 WTA) 6-3, 6-4

Țig (700 WTA) – Pegula (3 WTA) 3-6, 1-6

Turul III

Cîrstea (30 WTA) – Rybakina (4 WTA) 6-3, 6-7, 6-4

Optimi

Cîrstea (30 WTA) – Bencic (12 WTA) 6-3, 6-3

Sferturi

Cîrstea (30 WTA) – Muchova (10 WTA)

În noaptea de marți spre miercuri, nu mai devreme de ora 02.00, ora României (Eurosport)