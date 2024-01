Novak Djokovici, triumfal la Australian Open. Scos din minți de Fritz, care a salvat primele 15 mingi de break

Novak Djokovici, numărul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului Australian Open, după ce l-a învins în patru seturi, 7-6 (3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (locul 12 ATP), la capătul unui meci care a durat trei ore şi 45 de minute, azi, la Melbourne Park.

Nole a acces cu această ocazie pentru a unsprezecea oară în cariera în penultimul act al competiţiei de la Antipozi, unde deţine recordul de trofee cucerite (10), egalându-l pe australianul Jack Crawford. Roger Federer are cu 15 prezenţe în semifinale la Australian Open.

În primele două seturi, Novak Djokovici a fost înnebunit de jucătorul american. Taylor Fritz i-a anulat primele 15 mingi de break, chinuindu-l serios. Sârbul a compensat însă cu serviciul, reuşind 20 de ași, cu 4 mai mulți ca adversarul său, recunoscut pentru ”bombele” pe care le lansează.

"Ştiu că am avut atât de multe mingi de break în primele două seturi pe care nu le-am fructificat. Dar, până la urmă, am reuşit breakurile în seturile 3 şi 4 şi mi-am impus jocul, asta e cel mai important. De la jumătatea setului 3, am început să servesc foarte bine. M-a surprins. Dar de asta ai nevoie într-o astfel de partidă, să reuşeşti multe puncte cu serviciul. Dar recunosc că m-am surprins pe mine însumi", a spus Novak Djokovici la final.

L-a sufocat din spatele terenului

Fritz a ajuns la 9 meciuri pierdute în fața lui Nole, dar astăzi a reuşit să dea o replică mult mai puternică decât s-ar fi aşteptat oricine, jucând în primele două seturi de la egal la egal cu sârbul. Novak Djokovici a ţinut să laude cu fair-play prestaţia adversarului. "Au fost două prime seturi incredibile, cu o calitate impresionantă a tenisului din partea lui Taylor. M-a sufocat din spatele terenului. A fost foarte dificil să găsesc timingul perfect. A stat mult timp lângă mine, m-a împins la limită. Vreau să îl felicit pentru felul în care a jucat", a spus liderul ATP.

Novak Djokovici îl va înfrunta vineri pentru un loc în finală pe câştigătorul meciului dintre italianul Jannik Sinner şi rusul Andrei Rublev, ocupanţii locurilor 4, respectiv 5 în clasamentul mondial.