Novak Djokovici, revoltat la controlul doping: „În 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat așa ceva”

Novak Djokovici și echipa sa națională au ajuns în semifinalele Cupei Davis, trecând de Marea Britanie cu 2-0 în turneul final de la Malaga. Chiar dacă s-a bucurat de victorie, Nole s-a plâns de tratamentul la care a fost supus la controlul doping, pe care a trebuit să-l facă înainte de meci.

Liderul ATP a fost extrem de furios la conferința de presă, în care a vorbit în limba sârbă. „În 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat așa ceva! Am fost anunțat de acest lucru cu o oră și jumătate înainte de meci. Am rutina mea și nu am nevoie să fiu distras. Să mă gândesc la faptul că trebuie să-mi ia cineva sânge, să mă gândesc dacă voi putea să dau o probă de urină... O decizie complet ilogică”, și-a început pledoaria Novak Djokovici.

El a dezvăluit și că nu are un test doping complet. „Nu mi-au luat sânge. Un om stă într-un colț, mă urmărește de ore bune. Am vorbit cu reprezentantul agenției antidoping și mi-a spus că motivul a fost reprezentat de faptul că după meci ar fi fost foarte târziu”, a spus omul-record.

Djokovici a continuat tirada: ”Am susținut întotdeauna controalele doping, dar nu înainte de meci. Ce se va schimba? Voi fi acolo când meciul se va termina, testează-mă atunci. Acest lucru este scandalos. Nu am nimic de ascuns, dar există și unele limite”.

Serbia urmează să o întâlnească azi pe Italia în semifinalele Davis Cup Finals la Malaga.