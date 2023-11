Djokovici, înfricoșător: Obiectivul anunțat pentru 2024 arată nivelul său formidabil

Novak Djokovici (Serbia, 36 de ani, 1 ATP) se apropie de finalul unui 2023 de vis, însă vrea să ridice ștacheta pentru 2024. Ceea ce e incredibil, pur și simplu!

„2023 a fost printre cele mai bune sezoane din cariera mea. Copiii mei au venit să mă vadă jucând. Întotdeauna, am vrut să joc în fața lor. Au deja vârsta la care înțeleg ce se întâmplă. Dar mereu am ridicat ștacheta. Pentru 2024, pot câștiga toate trofeele de Grand Slam, plus aurul olimpic pentru Serbia. Motivația o am, corpul meu mă ajută foarte bine, mă <<ascultă>>, și am în jurul meu o echipă formată din oameni minunați“, a spus Djokovici, după victoria de la Turneul Campionilor.

Dacă va reuși ceea ce se numește „Golden Slam“ în 2024 – câștigarea tuturor turneelor majore + aurul olimpic – atunci, Nole va deveni doar al doilea om din istoria tenisului cu o asemenea performanță. Până acum, doar nemțoaica Steffi Graf a realizat celebrul „Golden Slam“ în 1988.

7

trofee a câștigat Novak Djokovici în 2023: ATP Finals (hard), Paris-Bercy (hard), US Open (hard), Cincinnati (hard), French Open (zgură), Australian Open (hard) și Adelaide (hard).

Cei șase maginifici care l-au bătut pe Djokovici în 2023

Nume Turneu Faza Data Rezultat

Sinner ATP Finals Grupe 14 noiembrie 7-5, 6-7, 7-6

Alcaraz Wimbledon Finala 16 iulie 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4

Rune Roma Sferturi 17 mai 6-2, 4-6, 6-2

Lajovic Banja Luka Sferturi 21 aprilie 6-4, 7-6

Musetti Monte Carlo Optimi 13 aprilie 4-6, 7-5, 6-4

Medvedev Dubai Semifinale 3 martie 6-4, 6-4