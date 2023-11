Novak Djokovici, fluierat la greu la Paris. Răspunsul sârbului pentru contestatari VIDEO

Chiar dacă este cel mai titrat jucător de tenis din toate timpurile, Novak Djokovici are parte mereu de contestatari. Sârbul a avut mari probleme cu publicul parizian în optimile de finală ale turneului din capitala Franței, care l-a huiduit în timpul partidei Griekspoor.

Nole a trecut greu la Paris de olandezul Griekspoor, scor 4-6, 7-6, 6-4, luptând atât cu adversarul, cât și cu problemele de sănătate și cu publicul francez, care a fost de partea batavului. În decisiv, când Griekspoor a reușit breakul la 4-3 pentru sârb, publicul a erupt. Sârbul a fost vizibil deranjat de acest lucru, aplaudând ironic și făcând gesturi cu mâinile să continue, moment în care a fost fluierat și huiduit de suporteri.

Novak Djokovici a apăsat pe accelerație, a făcut break la 0 pentru 5-4, pentru ca apoi să se impună tot la 0 pe propriul serviciu. Nole s-a arătat extrem de deranjat de comportamentul publicului și le-a cerut spectatorilor să fie și mai vocali la adresa lui, pentru ca, după partidă, să declare. "De fapt, mi-au făcut o favoare. Cu cât se bucură mai mult la nereușitele mele, cu atât mai bine pentru mine. Trezesc în mine ceva ce poate nu vor să vadă: un câștigător".

După partidă, Djokovici a explicat că jocul sub așteptări a venit ca o consecință a problemelor la stomac și a recunoscut că, dacă acestea vor continua, îi va fi foarte greu în duelul din sferturi. "M-am simțit rău. Nu este o accidentare, dar am avut probleme cu stomacul în ultimele zile. Asta este, asta e viața. Trebuia să găsesc soluții. Nu am fost cel mai bun, dar am luptat și am reușit să câștig. Nu pot să prezic cum mă voi simți mâine, dar va deveni din ce în ce mai dificil", a spus Nole, citat de We Love Tennis.

Numărul unu mondial îl va întâlni în "sferturi" pe Holger Rune, într-o reeditare a finalei de anul trecut, câștigată de danez în 3 seturi. Holger are 2-1 în disputele directe cu Nole, astfel că are prima șansă în meciul de azi.