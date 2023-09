Nick Kyrgios, atac brutal la adresa Simonei Halep. „Să nu mai ia rahaturi dubioase. Să se uite în oglindă”

Suspendarea drastică primită de Simona Halep în cazul de dopaj în care este implicată a fost comentată de mai mulți colegi ai româncei.

Maria Sakkari, locul 9 mondial, a fost întrebată dacă are încredere deplină în procesele de testare anti-doping din tenis, în cadrul turneului de la San Diego. „Un lucru pe care vi-l pot spune, cu siguranță este legat de felul în care tratează fiecare situație, cu orice jucător, orice atlet. Este pur și simplu înfricoșător! Vom ajunge într-un punct în care nici măcar nu vom mai lua electroliți!”, a exclamat jucătoarea din Grecia.

Aceasta a adăugat: ”Din fericire, nu am fost în această poziție. Nu vreau să fiu niciodată. Am fost foarte atentă cu tot ce are legătură cu suplimentele. Dar nu știu care este procesul, cum se fac lucrurile în spatele ușilor închise. Nu știu cine are un cuvânt de spus. Habar n-am”. Comentariile acesteia, postate pe rețeaua X, au fost comentate de excentricul tenismen australian Nick Kyrgios, care a atacat-o brutal pe Simona Halep.

Unii cu banane, alții cu substanțe interzise

„Ehhh, nu chiar. Eu duc bătălii de 5 seturi cu banane și coca-cola, iar rezultatele mele vorbesc de la sine. Poate jucătorii ar trebui ca pur și simplu să nu mai ia rahaturi dubioase. Să se uite în oglindă la finalul zilei și să-și spună: «Da, am făcut totul corect». Nu e dificil”.

Mai mulți utilizatori l-au contrazis pe sportivul de la Antipozi, unul dintre ei scriind că Kyrgios este un idiot și că Halep nu ar fi luat acea substanță intenționat. Australianul a comentat imediat: „OK, atunci de ce a fost suspendată 4 ani?”. Un alt utilizator l-a întrebat pe Kyrgios ce mari performanțe a reușit el în tenis, dar a primit un alt răspuns dur: „Îmi imaginez că aș fi câștigat vreo 5 turnee de Grand Slam dacă aș fi luat substanțe din cauza cărora să fiu suspendat 4 ani. Cartofule!”.