Nelu Varga, atac frontal la Gigi Becali. „Să ia vitamina C. Noi l-am păcălit pe el”

Nelu Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce a reușit un transfer de marcă, Louis Munteanu, de la Fiorentina. Cei doi s-au luptat pentru semnătura fotbalistului crescut la Academia Gheorghe Hagi, câștig de cauză având ardelenii.

Potrivit zicalei ”strugurii sunt acri când nu ajungi la ei”, Gigi Becali a declarat, după ce clujenii l-au transferat pe Louis Munteanu: „Eu deja renunțasem până să îl ia CFR. Am făcut ofertă de două milioane ca să îi ridic prețul. Eu nu dădeam două milioane. Făceam si de două milioane jumate dacă era nevoie. Eu am ridicat sumele.

Gigi Becali a vrut doar să ridice prețul

Păi ce să fac, mă? Măcar să îi curăț de bani. Ca să pot să îi bat, trebuie să îi curăț de armament. În lupta asta trebuie să ai o strategie, e război. Și cu Șucu sunt prieten, suntem frați, dar la fotbal e război. Dar asta să știți sigur, de ridicat, am ridicat muniția. Am zis că dacă tot îl iei, măcar să te curăț”.

Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, i-a replicat astăzi finanțatorului FCSB, în ProSport, după ce a plătit 3 milioane de euro pentru a obține semnătura jucătorului. „Gigi să ia vitamina C. Noi l-am păcălit pe el. Când am zis 1,5 milioane de euro la Louis Munteanu, a fost preț de dumping. E haios când mai dă declarații din astea. Dar să stea liniștit, că a zis că nu-l mai interesează Louis Munteanu. A greșit când s-a crezut în oameni, pentru că noi am vorbit direct cu patronii. Totuși, nu e bine să ne lăudăm”.