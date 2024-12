Ne trec fiori înainte de preliminariile CM 2026. Depunctarea, următoarea măsură a UEFA împotriva României

România va debuta în luna martie în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Prima partidă se va juca împotriva unei contracandidate la calificare, Bosnia - Herțegovina, aproape sigur fără spectatori.

Deși UEFA nu a anunțat oficial meciul în care naționala va plăti pentru incidentele de la meciul cu Kosovo, 99% dintre specialiști consideră că acesta va fi chiar cel cu Bosnia, din preliminariile CM 2026. În plus, cum România este considerată recidivistă, în cazul unor noi probleme, forul continental ne va pedepsi cu depunctarea, având în vedere că în ultima vreme am trecut prin toate fazele penalizărilor posibile.

România a ajuns din nou la comisii, după meciul întrerupt în prelungiri cu Kosovo, când oaspeții s-au retras de pe teren, acuzând comportamentul rasist al fanilor tricolori. Soarta partidei a fost decisă de UEFA, care a dictat victorie 3-0 la „masa verde” pentru România. Chiar și așa, FRF a fost aspru sancționată, cu o amendă de 128.000 de euro și închiderea stadionului la un meci de pe teren propriu.

S-au epuizat toate celelalte tipuri de sancțiuni

Florin Prunea, delegat UEFA, a lansat un avertisment dur, în vederea viitoarelor partide din campania pentru Cupa Mondială. Acesta susține că naționala noastră este cunoscută la comisii ca fiind recidivistă și că celelalte tipuri de sancțiuni s-au epuizat deja până acum. Astfel, dacă ultrașii români nu vor avea un comportament potrivit, va urma depunctarea.

„În ultimii ani, TAS a întors multe decizii ale UEFA și FIFA. Am fost recidiviști, aici e problema. Ăsta e ultimul pas înainte de o depunctare, aceasta e următoarea sancțiune pe care o vom primi, alta nu mai există! Am luat amenzi, am avut sectoare închise… Vorbim de peste 100.000 de euro, plus stadionul cu porțile închise la următorul joc, cu Bosnia. E maximum”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.