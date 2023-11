Ne chinuim să reparăm efectul măsurilor pandemice: Evenimentul care vizează o problemă deosebit de gravă în România

România plătește scump pentru ceea ce s-a întâmplat, în perioada 2020-2021! Atunci când, în numele luptei cu SARS-CoV-2 au fost adoptate niște hotărâri bulversante. Printre care închiderea sălilor de sport! De unde ies oamenii cei mai sănătoși, mai puțin amenințați de orice boală, nu doar de COVID-19.

Acest amănunt n-a contat însă într-o perioadă în care normalitatea a fost călcată în picioare. Iar cine a remarcat fix acest lucru a fost catalogat drept „covidiot“. Așadar, timp de 90 de zile în 2020 și apoi 30 de zile în 2021, România a închis sălile de fitness și a „ucis“ sportul de masă. Despre decontul acestei decizii a vorbit acum Gabriel Toncean, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru Adevărul.

„Cifre estimative sunt undeva la 60 la sută. Mă refer la oamenii care făceau sport în sală înainte de pandemie și care s-au și întors, ulterior. Din păcate, vreo 40 la sută dintre ei s-au pierdut pe drum. Unii din teama de a face sport în cadru organizat, alții pentru că, pur și simplu, și-au pierdut această dorință. Din păcate, unii oameni nu realizează cât de important e sportul în viață noastră. Pentru mine, așa ceva e de neînțeles!“, a explicat Gabriel Toncean.

Summit-ul industriei de Health & Fitness aduce la București nume de marcă

Puși în fața unei astfel de realități, despre care se vorbește foarte puțin în mass-media, oamenii din industria de Health & Fitness încearcă acum repararea lucruilor din mers.

Așadar, astăzi, RomaniaActive Health & Fitness Business Summit va deveni epicentrul transformării, unde se vor contura direcțiile viitoare ale industriei și se vor putea iniția colaborări și parteneriate de succces. Înscrierile la eveniment sunt deschise pe pagina oficială a asociației patronale RomaniaActive.

Evenimentul de astăzi se pregătește pentru o ediție de excepție, dedicată dezvoltării și modelării viitorului industriei sănătății, activității fizice și fitness-ului din România. Cu peste 440 de participanți care s-au alăturat evenimentului se anunță un summit dinamic, care va acoperi cele mai actuale teme în dezbareri conduse de experți în domeniu și care va fi un bun prilej pentru participanți să se informeze, să creeze noi conexiuni și să dobândească noi instrumente necesare dezvoltării afacerilor lor. Fiind singura Industrie care este forțată să treacă de la 5% la 19% TVA, necesitatea unui dialog activ cu autoritățile va fi, de asemenea, un subiect fierbinte la eveniment.

„România are nevoie de mai multă educație pentru sport și mișcare! Este dovedit că exercițiul fizic ajută la prevenirea și tratarea celor mai frecvente boli cronice din lume, diabetul, afecțiunile cardiace și obezitatea! Costurile creșterii stilului de viață sedentar în România vor fi uriașe. Clasarea României în topul celor mai sedentare țări trebuie să fie un semnal de alarmă pentru națiune. Comportamentul sedentar este un factor de risc principal pentru numeroase probleme de sănătate, cu implicații sporite ale costurilor. Acest clasament are un impact major asupra sănătății populației, dar în același timp pune o povară financiară substanțială asupra cheltuielilor de sănătate publică! Costurile din bugetul de sănătate legate de comportamentul sedentar în România se ridică la 119 milioane de euro anual! Aceste costuri acoperă tratamentele pentru afecțiuni cauzate direct sau exacerbate de inactivitatea fizică, precum și costurile indirecte ale pierderii productivității și absenteismului de la locul de muncă. Este o necesitate și o prioritate să investim în continuare în servicii de activitate fizică accesibile românilor. Până în prezent, reglementările privind reforma în domeniul sănătății în România au prioritizat importanța prevenirii bolilor și îmbunătățirii calității vieții pentru cetățeni. Este esențial ca factorii de decizie să recunoască aceste beneficii pe termen lung și să acorde prioritate inițiativelor care încurajează activitatea fizică. Sănătatea nu este doar un obiectiv individual, ci și un motor pentru dezvoltarea economică. Prin promovarea unui stil de viață activ și prin consolidarea industriei de health & fitness, contribuim la construirea unui viitor mai sănătos și mai prosper pentru întreaga societate! Anul acesta, RomaniaActive Health & Fitness Business Summit marchează o nouă etapă în evoluția noastră colectivă către un stil de viață mai sănătos și mai activ. Industria de Health & Fitness are nevoie să devină din ce în ce mai unită și mai puternică, deoarece sportul este atât o investiție în sănătate, cât și în prosperitatea economică a societății românești! Suntem mândri să aducem la summit-ul nostru nume sonore din mediul privat, lideri din sănătate, reprezentanți ai industriei de health & fitness din românia și invitați EuropeActive. Împreună, vom descoperi cum sportul nu este doar o investiție în sănătate, ci și în prosperitatea economică a societății", a declarat Kent Orrgren, președintele RomaniaActive și CEO World Class Romania Health & Fitness Network.

Evenimentul de la Nord Events Center în București și moderat de cunoscutul jurnalist sportiv Costin Deșliu va aduce împreună lideri din industrie, reprezentanți guvernamentali, antreprenori, profesioniști din mediul public și cel privat și invitați internaționali, pentru a discuta și dezvolta strategii menite să transforme industria și să aducă un impact pozitiv puternic asupra întregii economii românești.

Panelurile de discuție vor aduce în prim-plan tendințe, inovații și strategii ce pot susține cu succes modelarea viitorului unei industrii aflate în plină ascensiune. Discursurile de deschidere vor fi susținute de vicepreședintele EuropeActive, Jana Havrdova, CEO-ul EuropeActive, Andreas Paulsen și de președintele RomaniaActive, Kent Orrgren.

Alături de fondatorul Regina Maria și Enayati Medical City, Wargha Enayati, vor fi dezbătute cele mai inovatoare moduri în care industria Health & Fitness poate să revoluționeze sistemul de sănătate din România. În continuare, se vor aduce în discuție cele mai eficiente strategiile de creștere și oportunități de investiții în industrie, împreună cu Omer Tetik (CEO Banca Transilvania), Chintan Saruna (CEO Vectr Holdings, owner World Class Romania), Sotiris Chatzidakis (CEO al CEO Club Romania) și Andrei Gemeneanu (Managing Partner Morphosis Capital și owner Stayfit).

Reprezentanți ai unor companii de top din industria de Health & Fitness vor veni cu informații de ultimă oră pentru creșterea afacerilor în industrie, iar panelul dedicat antreprenorilor locali de fitness va oferi un ghid practic pentru succes. Vor fi prezenți, de asemenea, lideri educaționali din domeniu (Les Mills, MoveOn, Fitness Scandinavia, StayFit Academy, Lotus Sports) și furnizori de top, printre care Matrix, Technogym și UpFit.