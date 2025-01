Naţionala de rugby a României debutează vineri în Campionatul European împotriva Germaniei

În primul meci al său din Campionatul European de Rugby, România întâlneşte Germania vineri, de la ora 18, într-o partidă extrem de importantă şi pentru calificarea la Cupa Mondială de Rugby din Australia din 2027.

Echipa națională de rugby debutează ca gazdă a Germaniei în primul său meci din cadrul Campionatul European, în partida programată vineri, 31 ianuarie, de la ora 18, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Confruntarea are dublă miză pentru amebele echipe, punctele obţinute contând și pentru campania de calificare la Cupa Mondială de Rugby din Australia din 2027. Meciul poate fi urmărit pe postul TVR1.

„Am avut o pregătire grea în această perioadă luând în considerare și cantonamentul din Franța, cu multă implicare din partea tututor. Este o atmosferă bună în echipă, grupul este unit, s-a consolidat foarte mult în această perioadă, în plus avem un staff care ne acordă multă atenție și încredere tuturor. Se simte destul de multă presiune pentru acest prim meci pentru că toți ne gândim la Cupa Mondială, însă eu, ca și căpitan încerc să evit cât mai mult posibil ca ea să apese pe umerii jucătorilor. Noi vom intra în teren și vom face tot ce ține de noi pentru a ieși câștigători. Germania a crescut foarte mult în rugby, a închegat o echipă bună, competitivă, dar cum am mai spus, noi am muncit și muncim cu gândul de a califica România la Cupa Mondială. Pentru România este un singur obiectiv: calificarea la Cupa Mondială și pentru asta trebuie să jucăm fiecare meci cu responsabilitate maximă și cu dorința de a da totul”, a declarat Ovidiu Cojocaru, căpitanul României.

În timp ce Iliesa Tiqe se află la prima sa convocare la naţională, Alexandru Savin, Ovidiu Cojocaru, care este şi căpitanul echipei Stejarii, și Cristi Chirica se află în fața unui număr rotund de selecții, 40, iar pentru Alin Conache este a 20-a participare.

Echipa României pentru meciul cu Germania

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ovidiu Cojocaru (CSM Șțiința Baia Mare) C, 3. Gheorghe Gajion (Stade Montois), 4. Jacob Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Cristi Boboc (CSA Steaua), 7. Cristi Chirica (CS Dinamo), 8. Adrian Mitu (Soyaux – Angouleme XV Charente), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Vaovasa Hinckley (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Taylor Gontineac (Beziers), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timișoara)

Rezerve: 16. Ștefan Marko Buruiană (USON Nevers Rugby), 17. Ciprian Chiriac (SCM USV Timișoara), 18. Alexandru Gordaș (CS Dinamo), 19. Marius Iftimiciuc (Carcassonne), 20. Matthew Tweddle (CSA Steaua), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 22. Mihai Graure (CS Dinamo), 23. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara)

Staff: David Gérard – antrenor

Meciurile viitoare

Următoarele două meciuri ale tricolorilor români se vor desfăşura în prima jumătate a lunii februarie, după cum urmează:

* 8 februarie 2025: Belgia vs România, Mons, Stade du Tondreau, ora 21.00

* 15 februarie 2025: România vs Portugalia, Botoșani, Stadionul Municipal, ora 17.00.