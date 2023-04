Mutu, hulit de fani, dar în istoria Rapidului: Clasamentul în care prinde podiumul

Rapidiștii au sperat ca anul 2023, cel al centenarului, să aducă titlul în vitrina clubului. Din păcate pentru suflarea giuleșteană, acest vis s-a năruit deja. Și ce se vede în orizont e o schimbare a antrenorului!

Iar asta pentru că, de la începutul lunii martie, de când s-a împlinit fix un an de la numirea lui Adrian Mutu în funcția de antrenor, echipa a intrat în vrie. Practic, de când Rapid și-a asigurat prezența în play-off, ea n-a mai bătut pe nimeni! Iar în ultimele două runde, cu Sepsi și cu CS U Craiova, prestația „feroviarilor“ a fost dezolantă, amplificând această criză. La cum arată clasamentul, când mai sunt șase runde de jucat, Rapid e deja o formație fără obiectiv. Și urmează să joace cam degeaba! Pentru că de câștigarea titlului nu mai poate fi vorba și nici locul 3, ultimul care duce în preliminariile cupelor europene, nu mai pare a fi accesibil.

Pe fondul acestei situații, galeria a „erupt“, duminică seară, la Craiova. Și a cerut demisia lui Mutu. Ideea a fost reluată, cu mai mare vehemență, de liderul fanilor, Liviu Ungurean, la emisiunea „Fanatik Superliga“, moderată de Horia Ivanovici.

„Îi cerem public demisia lui Adi Mutu. Nu jucăm nimic. Sunt șase meciuri fără victorie. Am ajuns la limitele noastre. O să strigăm <<demisia>> în continuare. Într-un an și două luni, de când e Mutu la Rapid, am văzut o repriză bună de fotbal cu Farul și meciul cu Voluntari. E debandadă! Asta că suntem în play-off nu trebuie să ne-o repete, ca la copiii de grădiniță. La Rapid trebuie făcut un șoc, trebuie făcută curățenie. Nu putem merge înainte ca nişte oi!“, au fost cele mai dure declarații făcute de Liviu Ungurean, după eșecul din Bănie.

Conștient că numărătoarea inversă a început pentru el la un club unde, în mod tradițional, antrenorii au o viață scurtă și grea, Mutu a încercat să minimalizeze criza actuală: „Că fanii mi-au cerut demisia, cred că e o critică pentru aceste două înfrângeri (1-3 cu Craiova și 0-2 cu Sepsi, în ultimele două runde din play-off), nu o privire de ansamblu. Dacă cineva nu e mulţumit că Rapid a stat tot anul în primele cinci locuri, atunci n-am ce să comentez. Trebuie să ne asumăm şi să câştigăm următorul meci. Toţi suntem evaluaţi, chiar dacă am îndeplinit obiectivul şi am intrat în play-off“.

Urmează trei meciuri infernale

La ce a jucat Rapid, mai ales în ultimele două partide, pare a fi nevoie de un miracol fotbalistic pentru redresarea echipei! Mai ales că, spre ghinionul lui Mutu, urmează o serie de trei partide infernale, cu FCSB (acasă), CFR Cluj (acasă) și Farul (în deplasare). Și cum primele două întâlniri vor fi pe Giulești, e clar că antrenorul de 44 de ani va fi contestat vehement, în cazul în care derularea acestor partide nu va fi pe placul suporterilor.

Pentru Mutu nu există nici „colacul de salvare“, numit Cupa României, în condițiile în care echipa a părăsit competiția KO, încă după faza grupelor. Așadar, în anul centenarului, Rapid va rămâne cu mâna goală și, foarte probabil, în afara cupelor europene.

Analiștii sunt de partea antrenorului

Contestat de suporteri, e clar că, de acum înainte, soarta lui Mutu e în mâinile acționarilor Victor Angelescu și Dan Șucu. Practic, ei au de ales între două variante. Fie că merg pe mâna unui antrenor aflat sub presiune acum, dar care, până la acest punct al mandatului, a produs rezultate satisfăcătoare. Fie că procedează românește și le fac pe placul fanilor, înlăturându-l pe Mutu, imediat după ce Rapid a dat de greu.

Până vom vedea cum vor proceda Angelescu și Șucu, antrenorul giuleștenilor a primit un vot de încredere din partea analiștilor Orange Sport. „Nu cred că Mutu putea să facă mai mult cu lotul ăsta. Mi se pare nedrept că fanii au cerut deja demisia lui Mutu. E devreme pentru așa ceva“, a spus Constantin Zotta, fost arbitru, dar și fost președinte al Rapidului.

„După meciul cu Hermannstadt s-a întâmplat ceva. Dar să nu uităm că Mutu e omul care îşi îndeplineşte obiectivul, intrarea în play-off“, a completat Basarab Panduru.

48

de zile au trecut de la ultimul succes al Rapidului într-un meci oficial: 2-1 cu Botoșani în deplasare pe 1 martie, în etapa a 28-a din sezonul regulat.

Cei mai longevivi antrenori ai Rapidului din 2000 încoace

Nume Mandat Total Meciuri

Răzvan Lucescu iulie 2004 – iulie 2007 124

Răzvan Lucescu iunie 2011 – mai 2012 48

Adrian Mutu martie 2022 – prezent 48

Mihai Iosif martie 2021 – martie 2022 43

Dan Alexa august 2015 – iulie 2016 34

Marius Șumudică iunie 2010 – aprilie 2011 32

Viorel Moldovan septembrie 2013 – iunie 2014 30

Marian Rada octombrie 2012 – august 2013 25

Jose Peseiro iulie 2008 – ianuarie 2009 18

Mircea Rednic octombrie 2007 – martie 2008 17

Viorel Hizo mai 2009 – octombrie 2009 17

Rezultatele Rapidului, în ultimele șase meciuri

*Rapid – Hermannstadt 0-1

*Farul – Rapid 2-1

*CFR Cluj – Rapid 2-2

*Rapid – Farul 1-1

*Sepsi – Rapid 2-0

*CS U Craiova – Rapid 3-1

Play-off, etapa a IV-a

Sâmbătă: CFR Cluj – Sepsi 2-1

Duminică: CS U Craiova – Rapid 3-1

Luni: FCSB – Farul 2-1

Clasament

1. Farul Constanța 39 de puncte

2. CFR Cluj 38p*

3. FCSB 37p*

4. CSU Craiova 32p

5. Rapid 28p

6. Sepsi 24p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.