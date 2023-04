„Cutremur“ la Rapid: Mutu, atacat vehement. Șeful galeriei a explicat de ce se cere plecarea antrenorului VIDEO

La Rapid, liniștea din primele 28 de etape ale sezonului regulat a fost ceva nefiresc, având în vedere trecutul acestui club. Și, pe fondul acestei situații, s-a tot spus că Rapid a avansat la un alt nivel din toate punctele de vedere. Administrativ, dar și în ceea ce privește susținerea fanilor. Acum însă, se vede, încă o dată, că astfel de schimbări în bine nu se petrec peste noapte. Pentru că, imediat după ce Rapid a dat de greu, suporterii s-au dezlănțuit. Și i-au cerut demisia antrenorului Adrian Mutu (44 de ani), după cum Adevărul a scris aici.

Iar acum, în cadrul unei intervenții explozive la Fanatik Superliga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, liderul galeriei rapidiste, Liviu Ungurean, a insistat și el că e timpul ca Mutu să părăsească o corabie care se scufundă, de la începutul lunii martie.

Ce a spus Liviu Ungurean?

*După șase meciuri fără victorie e și normal să cerem o schimbare. La Rapid, pe antrenor îl țin rezultatele. Au fost antrenori mari care n-au avut rezultate și au fost nevoiți să ridice mâna. La finalul meciului, după această înfrângere (n.r. – 1-3 cu CS U Craiova, duminică seară), am considerat că trebuie să cerem demisia.

*După șase meciuri consecutive în care Rapidul n-a câștigat, cred că trebuie un șoc la echipă. Îi cerem public demisia lui Adi Mutu. Nu suntem mulțumiți de felul în care arată Rapidul. Nu joacă nimic.

*Rapidul a fost susținut. Am lăsat copiii acasă, am plecat în deplasare. În contextul în care am încasat roșu (n.r. – Costache a fost eliminat, în minutul 14, în meciul pierdut cu CS U Craiova), mai are rost să vorbim despre evoluție? Au început curajos și au terminat dezastruos.

*Întotdeauna antrenorul e răspunzător de rezultatele echipei. Pentru el, e o meserie, pentru mine e ordin. Echipa nu joacă. Adi Mutu e răspunzător pentru ce arată Rapidul și cum arată Rapidul.

*Nu intru în contre cu Adrian Mutu și nu stau să comentez ce a ieșit el să spună. Problema e că la Rapid e o criză de rezultate, sunt șase meciuri fără victorie. Am ajuns la limitele noastre. O să strigăm „demisia“ în continuare.

*Într-un an și două luni, de când e Mutu la Rapid, am văzut o repriză de fotbal cu Farul și meciul cu Voluntari. E debandadă! La Rapid nu mai sunt rezultate. Asta că suntem în play-off nu trebuie să ne-o repete, ca la copii de grădiniță.

*Am avut răbdare, am trecut peste înfrângeri, dar nu se mai poate. Jucătorii ce vină să aibă? Atâta pot. Dar într-un an și două luni tu nu faci un prim 11? Sunt foarte multe lucruri care nu sunt la locul lor.

*La Rapid trebuie făcut un șoc, trebuie făcută curățenie, rapidiștii își pierd răbdarea. Mai bine stau în Liga 3 și ne distrăm decât să fim ciuca bătăilor în prima ligă, cu niște mercenari. Președintele, antrenorul, să iasă public să ne spună ce se întâmplă acolo.

*Cristi Săpunaru n-are cum să plece. Rapid e casa lui. El a mai prins astfel de vremuri. Eu cred că s-a tras un semnal de alarmă serios. Trebuie să fie făcută curăţenie. Nu putem merge înainte ca nişte oi!

Play-off, etapa a IV-a

Sâmbătă: CFR Cluj – Sepsi 2-1

Duminică: CS U Craiova – Rapid 3-1

Luni: FCSB – Farul 20.30

Clasament

1. Farul Constanța 39 de puncte

2. CFR Cluj 38p*

3. FCSB 34p*

4. CSU Craiova 32p

5. Rapid 28p

6. Sepsi 24p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.

Rezultatele Rapidului, în ultimele șase meciuri

*Rapid – Hermannstadt 0-1

*Farul – Rapid 2-1

*CFR Cluj – Rapid 2-2

*Rapid – Farul 1-1

*Sepsi – Rapid 2-0

*CS U Craiova – Rapid 3-1