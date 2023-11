Mouratoglou recunoaște că Simona Halep a luat suplimentul la îndemnul lui: „Sunt responsabil. Eu i-am dat acel colagen” VIDEO

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, recunoaște, într-un videoclip postat pe Instagram, că el și echipa lui sunt pe deplin responsabili că Simona Halep a luat suplimentul de colagen.

Mouratoglou a spus că nu aveau de unde să știe că acesta este contaminat cu Roxadustat.

„Sunt responsabil pentru ce s-a întâmplat, pentru că este echipa mea. Eu sunt, de fapt, cel care i-a dat acel colagen”, a spus antrenorul, care speră ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să îi facă dreptate Simonei. „Sunt încrezător în ceea ce privește viitorul Simonei, respectiv apelul depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS-CAS), pentru că este un tribunal independent. Noi am reușit să identificăm de unde a apărut contaminarea. Noi i-am propus să ia colagen. Noi i-am adus colagen de la o companie. Acest colagen s-a întâmplat să fie contaminat. Nu aveam de unde să știm. Sunt responsabil pentru ce s-a întâmplat, pentru că este echipa mea. Eu sunt, de fapt, cel care i-a dat acel colagen. Am făcut toate testele posibile pentru a stabili că este vorba despre o contaminare. Sunt încrezător că acest tribunal independent va atesta că ea nu s-a dopat vreodată, că este o victimă și că trebuie să se întoarcă pe zgură cât mai repede pentru a continua să joace. Mi-a deschis ochii (situația aceasta – n.red.) cu privire la faptul că orice sportiv ar putea fi găsit contaminat mâine, pentru că aparent asta se întâmplă tot mai des. Produsele care ar trebui să fie curate sunt contaminate. Vorbim despre niveluri extrem de scăzute de ceva. Când zic extrem de scăzute chiar sunt extrem de scăzute, cu zero efecte, dar se întâmplă să ai în sistem ceva ce n-ar trebui să fie acolo, dar care determină un rezultat pozitiv la un test anti-doping. Iar asta e teribil. Pentru că ești complet nevinovat. Reputația ta este afectată că numele îți este asociat cu dopajul, deși nu te-ai dopat, cariera ta se oprește pentru o perioadă de timp, care poate fi îndelungată. Îți poate afecta întreaga carieră. Îți afectează reputația dintr-un motiv nedrept, pentru că n-ai făcut nimic. Mi-a deschis ochii, pentru că i se poate întâmpla oricui și trebuie să fii 100% sigur că așa ceva nu se poate întâmpla, în momentul în care alegi mărci de suplimente”, a declarat antrenorul Simonei Halep într-o postare pe Instagram.