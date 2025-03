Mirel Rădoi, 43 de ani, a fost învins de nașul său, Gigi Becali (66 de ani), și merge de pe locul 3 în play-off (52 de puncte, cu 4 mai puține decât liderul FCSB).

„A fost o partidă foarte bună. Poate par puțin nebun, dar sunt multe lucruri pe care le-am văzut în seara asta. Nu sunt prostul satului să vi le spun pe toate, dar am observat foarte multe lucruri, care îmi dau de gândit. La nivel de determinare, sacrificiu nu am ce le reproșa băieților.

E vorba de presiune. O să inventez ceva săptămâna asta, o să scot boxa pe teren, ca Arteta, habar nu am, să putem rezista presiunii. Eu și secunzii o să țipăm ca nebunii pe teren, ca să putem pune presiune, să îi obișnuim cumva. Dacă ăstea sunt soluțiile, o să facem.

Eu sper să o oprim noi (n.r. - pe FCSB din drumul spre titlu), după seara asta băieții au de luat o revanșă. Trebuie să încerci să rupi jocul, sunt multe lucruri de învățat, felicitări, FCSB, felicitări jucătorilor, dar îi avertizez de acum că nu o să aibă viață ușoară când o să vină la Craiova.

După calculele pe care le-am făcut, în cel mai slab an, campioana a reușit să câștige 19 puncte în play-off. Nu stau foarte bine cu matematica, mai ales că tot ați râs de mine cu Bacalaureatul, dar mi-au ieșit unele calcule. Dacă am reuși în primele 6 meciuri 6 victorii am fi campioni.

Deci primul meci e cel mai important, primele 6 meciuri. Dacă nu ne iese cu U Cluj, prelungim după seria cu încă 6 victorii și tot așa. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple, dacă vrem să ieșim campioni: cuțitul în dinți, ciocul mic, muncă și de sâmbătă începem să mergem spre campionat”, a spus Mirel Rădoi, după meci, la conferința de presă.

Duminică seară, Mirel Rădoi a suferit prima înfrângere de la revenirea la Craiova, după 5 victorii și o remiză în campionat.

Rădoi juca pe față la pariuri acum 19 ani

Mirel Rădoi (43 de ani), actual antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, căreia i-a preluat frâiele de la Costel Gâlcă (52 de ani), era un parior înrăit, într-o perioadă în care activitatea nu era interzisă pentru fotbaliștii aflați în activitate.

După un meci în Regie între Sportul Studențesc și Steaua, joc câștigat de „militari” cu 2-1, mijlocașul defensiv le-a spus jurnaliștilor că a mizat pe victoria rivalilor de atunci la titlu, Rapid, și le-a promis că le arată dovada.

Trupa giuleșteană a câștigat în Gruia cu 3-1, iar finul lui Gigi Becali a insinuat că partida respectivă a fost blat. După ce a făcut duș, severineanul a mers la mașină și le-a prezentat ziariștilor biletele puse la pariuri.

„Cu cât a bătut Rapidul? Știam! O să vă arăt biletul la pariuri după, să vedeți că am pus 50 de milioane victoria lu' Rapid. Și nu întâmpător! Pentru că eram sigur de victoria lu' Rapid! Din păcate, nu! Și din câte am înțeles, a fost mai sus de el!”, a comentat, în drum spre vestiare, căpitanul Stelei.

În automobilul său Audi din parcare, aflat la volan, Rădoi a comentat: „Uite, 2 clar! 10 bilete ori două milioane, 20 de milioane! Și aici încă 30 de milioane. CFR Cluj - Rapid 2. N-am pus nici X2, măcar! 80 de milioane (n.r. - întrebat cât anume este câștigul)!”.

Rădoi jucase la casa de pariuri Astra Bets, care avea să fie redenumită Casa Pariurilor, dar se zăresc și bilete cu sigla Stanleybet.

Șirul acuzelor privind lipsa de corectitudine a acelui campionat a fost continuat de Rădoi în turneul din SUA al naționalei cu jocuri amicale, din vara acelui an.

Steaua, pregătită de Cosmin Olăroiu, a câștigat până la urmă titlul în sezonul respectiv, cu un total de 64 de puncte. Rapidul lui Răzvan Lucescu a terminat pe 2, cu 59 de puncte.

A fost anul UEFAfantastic al României, când cele două forțe ale Capitalei s-au înfruntat în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

Câștig de cauză a avut Steaua, eliminată apoi dramatic în semifinale de echipa engleză Middlesbrough.