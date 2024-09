Miralem Pjanic, discurs total schimbat la adresa rușilor, după ce a semnat cu ȚSKA Moscova

Miralem Pjanic, considerat cel mai bun jucător bosniac din istorie, va evolua la ȚSKA Moscova, chiar dacă fotbalul din Rusia e scos în afara Europei, după agresiuneaa din Ucraina. Este evident că fotbalistul a ales clubul moscovit din rațiuni financiare, el urmând să încaseze două milioane de euro pe an. Numai că a trebuit să dea explicații pentru declarațiile sale din trecut.

În urmă cu doi ani, la inițiativa sa, un amical între naționala Bosniei și Rusia a fost anulat. Pe când evolua la FC Barcelona, atacantul a fost cel care a ieșit în față și, după ce a luat atitudine, partida nu s-a mai jucat.

"Toată lumea suferă din cauza acestui război, de ce să fim noi primii care joacă împotriva lor? Nu iese nimic pozitiv din acest meci și ar fi privit negativ la nivel mondial. Personal, n-am nimic cu fotbaliștii ruși, dar dacă toată lumea a decis că nu mai joacă împotriva lor, trebuie să fim solidari și să refuzăm și noi. Pur și simplu nu pot să joc acest meci", spunea Pjanic în 2022.

Pjanic le-a cerut scuze rușilor

Acum, după două sezoane petrecute în Emiratele Arabe Unite, la Sharjah, Miralem Pjanic și-a schimbat total poziția, acceptând să evolueze chiar pentru un club din Rusia, ȚSKA Moscova. Când i s-a atras atenția asupra declarațiilor sale din urmă cu doi ani, fostul star al lui Juventus și-a cerut iertare: "Știu că mulți oameni se leagă de ce am spus acum 2 ani, dar niciodată nu am zis vreun cuvânt negativ despre Rusia sau despre fotbalul de aici. Îmi pare rău dacă discursul meu de atunci a ofensat pe cineva, îmi prezint scuzele, deși nu cred că am greșit", a anunțat Pjanic.