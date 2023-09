Mara Gae, campioană la US Open. Cine e adolescenta „cu potențial peste Simona Halep”

După un an dominat de scandalul de dopaj al Simonei Halep, tenisul românesc are parte și de bucurii. US Open 2023 ne-a adus calificarea Soranei Cîrstea, în premieră, în faza sferturilor de finală pe tabloul senioarelor, în timp ce puștoaica Mara Gae a câștigat titlul în proba de dublu a junioarelor.

Alături de rusoaica Anastasia Gureva, jucătoarea română de 17 ani s-a impus cu 1-6, 7-5, 10-8 în fața japonezelor Sara Saito/Nanaka Sato în finala desfăşurată sâmbătă la New York. Tot pe parcursul aceleiași zile, favoritele numărul opt treceau în semifinale, în faţa altei perechi japoneze, Hayu Kinoshita/Wakana Sonobe, după alt meci-maraton: 2-6, 6-3, 10-7.

În urmă cu două luni, Mara Gae a devenit campioană europeană la dublu U18, alături de Cara Maria Meşter, titlu obținut de România pentru prima oară în ultimii 20 de ani. România nu mai obținuse un titlu la dublu junioare la US Open din 2006, când Mihaela Buzărnescu şi Raluca Olaru câştigau la US Open. La simplu, România nu a mai avut o campioană de junioare într-un Grand Slam din 2008, când Simona Halep se impunea la Roland Garros.

Șarapova și Simona, idolii săi

Dar să vedem cine e puștoaica-minune care a reușit o performanță de senzație la US Open 2023. Mara Gae a fost descoperită de antrenorul Firicel Tomai, cel care a ghidat paşii Simonei Halep către tenisul de elită, la începuturile viitoarei campioane. „O văd că are un potenţial cu rezultate mai bune ca Simona, în viitor, dacă e sănătoasă. Are 1,84 m înălţime, loveşte foarte bine mingea şi cred că, dacă va avea aceeaşi ascensiune, poate deveni o jucătoare foarte bună de tenis, care să facă o carieră în circuitul WTA. Însă, este un drum lung de parcurs“, a declarat antrenorul Firicel Tomai pentru „Fanatik“, pe vremea când Mara scotea capul în lumea tenisului.

De atunci, românca a jucat la nivelul ei de vârstă, iar anul acesta a reușit să-și dea măsura valorii, câștigând Campionatul European, la dublu. Pe când Mara era un copil, ea a fost îndrumată spre tenis de Ruxandra Dragomir, fostă jucătoare profesionistă, care i-a făcut cadou prima rachetă. Sportiva și-a ales două modele din tenis: Maria Șarapova și Simona Halep.