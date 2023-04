„Magicianul“ Hagi, nu „regele“: Detaliul care anunță o performanță remarcabilă, la Constanța

În al doilea sezon de după fuzionarea cluburilor Farul Constanța și Viitorul Ovidiu, Gheorghe Hagi (58 de ani) e pe punctul de a-și îndeplini promisiunea: readucerea „marinarilor“ în fruntea fotbalului românesc!

În acest moment, s-au jucat 82,5 la sută din meciurile primei ligi din acest sezon. Farul a câștigat, mai întâi, locul 1, după cele 30 de etape din sezonul regulat. Iar acum, când s-au scurs trei din cele zece runde din play-off, formația constănțeană e tot pe primul loc. Cu un amănunt important: la intrarea în play-off, Farul și CFR Cluj s-au aflat le egalitate, ambele având 32 de puncte. Acum, după o treime din play-off, dobrogenii au un avans de patru puncte în fruntea clasamentului. Și un as în mânecă: la egalitate de puncte cu CFR, vor fi declarați campioni ai României! Asta deoarece, în momentul intrării în play-off, ardelenii au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus, iar „marinarii“ nu.

Doar Becali a „reușit“ să o dea în bară

Clasamentul play-off-ului, după trei etape, ne arată că, realist vorbind, lupta pentru titlu se dă în trei: Farul Constanța, CFR Cluj și FCSB. Această situație a fost confirmată și de Basarab Panduru (52 de ani), la Orange Sport. El a declarat că nici măcar CS U Craiova, aflată pe 4 înaintea meciului Sepsi – Rapid de aseară, nu mai poate spera la locul 1.

„În momentul ăsta sunt, câte, 10 puncte? (n.r. – între Farul și Craiova). Eu zic că 10 puncte în şapte meciuri nu mai ai cum să recuperezi. Nici măcar dacă erau 6 puncte, să zici că joci de două ori cu echipa aia (n.r. – de pe primul loc)... Dar 10 puncte nu mai recuperezi, clar“, a afirmat expertul Orange Sport.

Iar statistica confirmă că fostul internațional are dreptate! De când avem acest sistem competițional, cu play-off și play-out, începând cu sezonul 2015-2016, o singură dată s-a întâmplat ca liderul din play-off, după primele trei etape, să rateze, ulterior, câștigarea titlului. În stagiunea 2020-2021, FCSB-ul lui Gigi Becali a avut un punct peste CFR Cluj, dar a „reușit“ să rateze titlul.

De remarcat că atunci, FCSB câștigase și sezonul regulat, la un punct de ardeleni. Când s-a tras linia însă, după a 10-a etapă din play-off, CFR a avut 54 de puncte, iar FCSB a terminat pe 2, cu 45 de puncte! La vremea respectivă, formația din Berceni s-a prăbușit, pur și simplu, luând un singur puncte între etapele 3 și 5! Și nici nu s-a mai redresat, în condțiile în care, în ultimele patru runde a mai luat... 2 puncte!

CFR și FCSB „fierb“ deja

Faptul că Hagi are o mână pe titlu deja reiese și din declarațiile venite dinspre CFR Cluj și FCSB. După remiza din meciul direct, duminică seară, s-au simțit tensiunile interne, la aceste grupări.

În primul rând, la FCSB, a apărut Florinel Coman la interviu și a desființat jocul echipei: „Am avut ocazii pe final, puteam câștiga, din păcate, n-am reușit. Am făcut un meci foarte prost. Prima repriză, foarte slabă. N-a mers nimic. Nimic! Ne gândim la meciul cu Farul, trebuie să schimbăm fața jocului nostru și să câștigăm acel meci, pentru că avem nevoie de puncte. Ne pare rău că n-am reușit să câștigăm la Cluj, dar am prestat un fotbal slab“.

Și Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a lăsat impresia că e conștient că are o misiune infernală, în tentativa de a remonta diferența de 4 puncte față de liderul Farul: „Cum să-mi convină rezultatul? E a treia oară în play-off când conducem şi nu câştigăm. N-am ce să le reproşez jucătorilor. Au făcut un meci bun, dar cu puţine puncte şi cu egaluri nu câştigi campionate“.

Argumentul care menține suspansul

Farul e, în mod cert, prima favorită la câștigarea titlului, în acest moment, dar asta nu înseamnă că detronarea „marinarilor“ de pe primul loc e o misiune imposibilă pentru principalele lor urmăritoare, CFR Cluj și FCSB.

În primul rând, programul celor șapte etape rămase arată că echipa lui Becali are un mic avantaj, urmând să joace de patru ori acasă, cu Farul, Sespi, CFR și Rapid. Farul și CFR, în schimb, au câte trei partide rămase pe teren propriu. Constănțenii vor primi vizita celor de la CFR, Rapid și FCSB, pe când ardelenii vor evolua, acasă, cu Sepsi, CS U Craiova și Farul.

Apoi, un alt detaliu foarte important ține de faptul că Farul n-a întâlnit principalele rivale la titlu, CFR și FCSB, în primele trei etape din play-off. Aceste confruntări urmează de acum încolo! Ceea ce înseamnă că sunt câte 6 puncte rămase în joc, în partidele Farul – CFR Cluj și Farul – FCSB. Așadar, avansul constănțenilor, de 4 puncte față de clujeni și de 5 față de bucureșteni, poate fi anulat după aceste meciuri directe.

Situaţia din play-off după primele trei runde

Sezon Locul1 Locul 2 Diferenţa de puncte Campioana

2021-2022 CFR Cluj FCSB 8 CFR Cluj

2020-2021 FCSB CFR Cluj 1 CFR Cluj

2019-2020 CFR Cluj CS U Craiova 4 CFR Cluj

2018-2019 CFR Cluj FCSB 5 CFR Cluj

2017-2018 CFR Cluj FCSB 0 CFR Cluj

2016-2017 Viitorul FCSB 3 Viitorul

2015-2016 Astra Pandurii 3 Astra

Play-off, etapa a III-a

Sâmbătă: Farul – CS U Craiova 3-2

Duminică: CFR Cluj – FCSB 1-1

Luni: Sepsi – Rapid 2-0

Clasament

1. Farul Constanța 39 de puncte

2. CFR Cluj 35p*

3. FCSB 34p*

4. CSU Craiova 29p

5. Rapid 28p

6. Sepsi 24p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.