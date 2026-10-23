Mădălina Florea este la o singură cursă de al doilea titlu mondial la alergare montană

Clubul Sportiv Municipal Sighişoara i-a transmis atletei Mădălina Florea (33 de ani) că un întreg oraş o susţine în cursa de sâmbătă, din Coreea de Sud, unde aleargă pentru câștigarea celui de-al doilea titlu mondial consecutiv în circuitul Golden Trail World Series.

Mădălina Florea este una dintre cele mai valoroase atlete din România Foto: EPAImages

Pe contul de Facebook al grupării a fost postat următorul mesaj: „Sâmbătă, o sighişoreancă aleargă pentru un nou titlu. Un oraş întreg o susţine şi îi ţine pumnii! Hai, Florea Mădălina Monica! Să te vedem din nou zâmbind de pe cea mai înaltă treaptă a podiumului (...). De la Sighişoara până pe crestele munţilor din Coreea de Sud, Mădălina Florea duce cu ea talentul, curajul şi bucuria de a alerga. Acum, o singură cursă o mai desparte de al doilea titlu consecutiv".

Potrivit CSM Sighişoara, alergătoare ia startul în marea finală din staţiunea Muju ca lider în clasamentul general, cu 872 de puncte, având un avans de 66 de puncte în faţa kenyenei Caroline Kimutai. Alergătoarea se prezintă la ultima cursă după trei victorii consecutive obţinute în Canada, Austria şi Elveţia, succese care au unit comunitatea din Sighişoara în jurul performanţelor sale. Traseul din Parcul Naţional Deogyusan măsoară 27,8 kilometri, cu 2.408 metri diferenţă de nivel, fiind caracterizat de urcări abrupte şi coborâri tehnice. „În spatele acestor rezultate sunt mii de ore de antrenamente, efort susţinut şi un sezon în care Mădălina a învăţat să aibă mai multă încredere în ea. Zâmbetul ei de la finiş spune cât de mult înseamnă fiecare reuşită", a conchis CSM Sighişoara.

Foto: Golden Trail World Sevens

Monica Mădălina Florea s-a născut în 3 februarie 1993, la Sighișoara (județul Mureș), fiind o sportivă română specializată în cursele de atletism pe distanțe lungi. Ea a început sportul cu gimnastica ritmică, făcând timp de trei ani, iar apoi a optat pentru atletism. A participat la Campionatul Mondial de juniori (U20) în 2012 de la Barcelona, unde s-a clasat pe locul 6 în proba de 5.000 metri. La Campionatul European de tineret din 2013 de la Tampere a obținut locul 4. În anul următor a câștigat semimaratonul București.

În 2015, a fost în două rânduri aproape de medalie la Campionatul European de tineret de la Tallinn. Atunci a stabilit un nou record personal în proba de 10.000 metri (32:55,08). În finala de la 5.000 de metri a fost depășită cu numai 7 sutimi de ucraineanca Viktoriya Kalyuzhna, stabilind din nou un record personal (15:38,45).

La Campionatul European din 2016 de la Amsterdam sighișoreanca s-a clasat pe locul 7 în proba de semimaraton. În același an a făcut parte de echipa României care a cucerit „bronzul” la Campionatul European de Cros de la Chia (Italia). La Cupa Europei din 2017m, în proba de 10.000 metri, a ocupat locul 6 cu echipa României. În 2018, a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile care a necesitat o operație.

În 2019, sportiva a câștigat din nou Semimaratonul de la București. În același an s-a clasat pe locul 18 în proba individuală la Campionatul Mondial de alergare montană de la Villa la Angostura, Argentina. Tot atunci, dar cu echipa României (Cristina Simion, Denisa Dragomir, Andreea Pîșcu), a obținut medalia de bronz. În 2022 a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Alergare Montană de la El Paso.

Mădălina Florea și-a găsit consacrarea în alergarea montană Foto: EPAImages

La Campionatul Mondial de Alergare Montană și Trail Running din 2023 a obținut locul 6. În același an a ocupat locul 3 în clasamentul general la Golden Trail Series după ce a câștigat finala de la Golfo dell'Isola. În 2024 a cucerit trei medalii de bronz la Campionatul European de Alergare Montană de la Annecy, două la individual, iar una cu echipa României (Cristina Simion, Andreea Pîșcu, Maria Magdalena Bosînceanu).

În 2025, a câștigat circuitul Golden Trail World Series.