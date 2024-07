Macron, dezvăluire spectaculoasă: președintele Franței anunță prezența lui Celine Dion. Unde o vom vedea

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a dat asigurări că festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris "va fi o ceremonie unică şi vom vedea cu toţii, de vineri seară, de ce a meritat", relatează AFP.

"Avem nevoie să ne reunim în jurul unei Franţe care găzduieşte lumea", a spus şeful statului într-un interviu pentru France 2, France Inter şi Franceinfo, confirmând că ceremonia de deschidere "se va derula aşa cum a fost prevăzut de la început de către organizatori", în jurul Senei, asigurând totodată că "toate verificările de securitate au fost făcute".

"O ceremonie de deschidere ca aceasta va fi pentru prima oară în istoria Jocurilor. Va fi unică", s-a entuziasmat şeful statului, evocând "o imensă mândrie de a găzdui lumea".

"Este o Franţă mândră de istoria ei, de povestea ei de-a lungul Senei - nu vreau să dezvălui mai mult -, dar vom vedea artişti din întreaga lume, artişti imenşi, varietate, clasici, care vor retrasa un pic din istoria Franţei, care este o istorie universală", a adăugat el.

Preşedintele a mai spus că "ar fi formidabil şi foarte bucuros ca artista Celine Dion să participe la această ceremonie de deschidere", în timp ce unele surse afirmă că vedeta muzicii din Quebec se află de marţi la Paris.

"Vor fi şi alte surprize şi nume la care nu v-aţi gândit", a mai spus Macron, care a adăugat că spectacolul, care va dura peste trei ore, "va povesti istoria noastră şi ce este ţara noastră".

Macron vrea să vadă Franţa în Top 5 în clasamentul pe medalii

Emmanuel Macron a afirmat că obiectivul delegaţiei ţării sale la Jocurile Olimpice de la Paris îl reprezintă clasarea între "primele cinci" în clasamentul pe medalii.

"Trebuie să fim în top 5", a spus Macron. "Am investit ca niciodată în Franţa în ultimii şapte ani Am reinvestit în pregătire şi sprijin pentru sportivii noştri, în veniturile lor şi în stabilitate. Avem atât de mulţi sportivi de nivel înalt care, înainte, erau sub pragul sărăciei. Nu mai sunt pentru aceste Jocuri", a subliniat el.

"Am văzut pronosticurile britanice, care sunt deseori suficient de bune: cu top 3, ei pun presiune pe noi. Claude Onesta (managerul general pentru înaltă performanţă al Agenţiei franceze pentru sport - n.red.) şi echipele sale au făcut o muncă excepţională. Am făcut maximum, există şi avantajul terenului propriu, dar după... Fără pronosticuri, dar trebuie să fim în top 5", a conchis Emmanuel Macron.

Înaintea primelor probe ale JO 2024 (fotbal şi rugby în VII, astăzii) şi cu două zile înaintea ceremoniei de deschidere, societatea Gracenote a dat publicităţii marţi predicţiile sale finale. Conform acestor predicţii, delegaţia franceză va obţine 60 de medalii, 27 de aur, 21 de argint şi 12 de bronz, un total care ar plasa ţara gazdă pe locul al treilea în clasamentul pe medalii, după SUA (112 medalii) şi China (86).