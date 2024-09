Lucescu oprește „avalanșa“ vorbelor goale la națională: analiza sa după Kosovo – România, savuroasă

Dincolo de jocul încântător al naționalei, în debutul campaniei Ligii Națiunilor, plus victoria categorică obținută la Priștina, prima reprezentativă a mai avut un mare câștig, vineri seara. După foarte mult timp, conferința selecționerului a fost altceva decât o „avalanșă“ a vorbelor goale.

Apărut în fața jurnaliștilor, „Il Luce“ a renunțat la discursul corporatist al predecesorului său, Edward Iordănescu. În schimb, a vorbit cu o naturalețe admirabilă și a spus lucrurilor pe nume, pe înțelesul tuturor. Declarațiile sale au fost preluate de Agerpres și pot fi citite mai jos.

Ce a spus Lucescu după Kosovo – România?

*Ne doream să obţinem această victorie. Când ne-am strâns la Mogoşoaia, văzând băieţi venind din toate colţurile lumii, am fost puţin îngrijorat, dar pe urmă mi-am dat seama că am de-a face cu nişte jucători profesionişti şi inteligenţi, care au fost foarte atenţi şi concentraţi la ceea ce le-am spus. Este o victorie importantă, foarte importantă, pentru că ne dă încredere şi speranţă. O victorie importantă aduce o altă victorie. Aşa că luni trebuie să facem tot posibilul să confirmăm evoluţia din seara asta, nu numai rezultatul. Pe mine evoluţia mă interesează. A fost doar un meci, nimic nu s-a întâmplat. Trebuie să fim foarte atenţi în continuare, să pregătim foarte serios fiecare meci în parte pentru că surprizele în fotbal pot veni de la oricine.

*Meritul acestei victorii este şi al antrenorilor care au fost înaintea mea la naţională. Şi al lui Edi Iordănescu, al lui Contra, al lui Rădoi... toţi care au contribuit la formarea acestui grup de jucători talentaţi, care sigur că aveau nevoie de ceva în plus pentru a face un pas înainte. Azi am controlat jocul, am ştiu să construim, să menţinem posesia când a trebuit, am ştiut să îi provocăm să iasă la presing lăsând spaţii în spatele lor... am folosit mingile lungi atunci când a trebuit. Pentru că atunci când ai jucători de viteză în atac, aşa cum am avut noi azi, e mai simplu să joci cu mingi lungi.

*Deocamdată am jucat doar un meci, cei care au intrat pe parcurs au făcut-o doar ca să se simtă parte a echipei. Va veni şi rândul lor şi trebuie să se ridice la nivelul celor care au jucat azi din prima repriză. Nu îmi e greu să aleg, măcar să îmi fie greu să aleg jucătorii care trebuie să joace.

Liga C a Națiunilor, grupa a 2-a

Vineri

Lituania - Cipru 0-1

Kosovo - România 0-3

Programul tricolorilor în Liga C, grupa a 2-a

*Vineri, 6 septembrie: Kosovo – România 0-3

*Luni, 9 septembrie (ora 21.45, Prima TV): România – Lituania

*Sâmbătă, 12 octombrie (ora 21.45): Cipru – România

*Marți, 15 octombrie (ora 21.45): Lituania – România

*Vineri, 15 noiembrie (ora 21.45): România – Kosovo

*Luni, 18 noiembrie (ora 21.45): România – Cipru