Lucescu nu ascunde gunoiul sub preș și pune tunurile pe propriii jucători, după evoluția jenantă cu Kosovo. ”M-au supărat tare”

Incidentele de la meciul cu Kosovo au ascuns sub preș prestația jenantă a tricolorilor din partida de vineri seară. 17-4 a fost raportul șuturilor spre poartă în favoarea adversarilor, 7-0 al celor cadrate, în timp ce Florin Niță a reușit 7 intervenții salvatoare, față de niciuna a portarului advers, care de fapt nu a avut ce apăra.

Evoluția lamentabilă a tricolorilor nu a fost trecută cu vederea de Mircea Lucescu, care astăzi a pus tunurile pe propriii elevi: „Jucătorii au realizat că au făcut un meci slab, bănuiesc că din cauza presiunii de a face un rezultat bun pentru a câștiga grupa. Am comis greșeli mari, copilărești, le-am dat ocazia să ajungă la poartă. Sunt de acord să pierdem mingi, dar datorită adversarului, nu din greșelile noastre. M-a supărat destul de tare că nu au găsit cele mai bune soluții. Au încercat să joace individual.

70 de mingi pierdute din 300

Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care evoluează la cluburi bune. Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Din 300 și ceva am pierdut cam 70, foarte mult. Am avut noroc cu un portar extraordinar. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea. Jucătorii au simțit și presiunea unui stadion plin, altfel nu îmi explic”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă de dinaintea partidei cu Cipru (luni, 21.45, Prima TV), ultima din Liga Națiunilor.

Selecționerul crede că această situație este generată de faptul că grupul naționalei e prea omogen și alți fotbaliști nu reușesc să-și facă loc în el. ”Băieții ăștia încă au 4-5 ani de performanță, sigur cu preocuparea de a fi aduși tineri care să vină din spate. Acum, e un grup prea omogen. Trebuie mai multă concurență, să vină 3-4 jucători noi. Nu trebuie să fim competiivi doar cu adversarul, și între noi. Nu trebuie să ne fie frică de cifre, trebuie să le analizăm”.

Se știa că adversarii vor ieși de pe teren

Antrenorul a comentat și incidentele din timpul partidei cu Kosovo, când oaspeții au părăsit terenul și au refuzat să reia partida. ”Noi știam înainte că vor ieși de pe teren, declaraseră și la conferință. Publicul s-a comportat extraordinar. Nici nu se poate compara cu ce a fost la Priștina. Au aruncat cu obiecte în noi, ne-au fluierat imnul. Mă așteptam să nu li se fluiere imnul, le-au dat apă la moară. Sperau că o să iasă de pe teren și vor câștiga cu 3-0. Lipsă de fair play teribilă.

Pe teren trebuie să se dea dovadă de respect și de educație. Apoi, au venit cu niște minciuni. Nu au fost jigniți, loviți. Când l-a provocat pe Alibec, el nu trebuia să răspundă provocării, le spusesem înainte. A existat această teamă că se poate întâmpla ceva.

Arbitrul trebuia să încheie mai repede partida

Dacă nu câștigăm cu 3-0, înseamnă că nu mai există regulament. Oricum a fost încălcat pentru că s-a prelungit atât. Trebuia să ia decizia imediat, nu au avut curajul să o facă. Noi eram dispuși să stăm și până dimineață. Oricum, am ajuns la 4 acasă. O echipă care iese de pe teren, trebuie să piardă 0-3. Decizia trebuie să fie luată de instanță. Eu respect jucătorii lor, am dat mână, Muriqi a venit la mine, dar comportamentul lor...”, a mai spus Mircea Lucescu.