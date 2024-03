Loți Boloni, premieră în acest sezon. A legat două victorii la rând și se vede salvarea de la retrogradare

Metz a obținut o nouă victorie importantă duminică după-amiază, învingând Clermont Foot cu 1-0 în Ligue 1. A fost al doilea succes consecutiv al formației lui Loți Boloni, după ce etapa trecută spărsese ghinionul - avea 10 meciuri în care obținuse doar un egal - pe terenul lui Nantes. A fost prima dată în acest sezon când Metz leagă două victorii.

La finalul meciului, antrenorul Laszlo Boloni, a susținut că este mulțumit de rezultat, chiar dacă nu a fost un meci spectaculos. "Sufletul este cuvântul potrivit pentru acest meci", a spus românul, care a adăugat: "Căutam de mult timp cele două victorii. Sper că ne va da mai mult curaj și mai multă îndrăzneală. Dar meciul cu Clermont a fost greu, apăsător pentru minte și picioare. Nu a fost un spectacol grandios, dar am văzut două echipe care se ciocnesc una de cealaltă, două echipe afectate, aflate într-un handicap din cauza situației din clasament".

Au jucat slab, dar a învins

"Am realizat deja prestații mai bune acasă în acest sezon, dar uneori nu am câștigat nici măcar un punct. De data aceasta, poate că a fost invers. În acest context, pot spune că sunt mulțumit de rezultat. În plus, putem reține câteva elemente pozitive, cum ar fi faptul că nu am primit gol, chiar dacă nu totul a fost perfect", a mai spus Loți Boloni, care a concluzionat: "Sunt mulțumit de victorie și mai ales de satisfacția de a fi câștigat în sfârșit un meci pe Saint-Symphorien".

Victoria lui Metz este extrem de importantă în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa românului se află încă pe locul 17, care duce în Ligue 2, cu 23 de puncte, însă s-a apropiat la două lungimi de poziția 16, care asigură prezența în baraj, și tot la două de locul 15, ultimul salvator.