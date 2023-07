Loți Bölöni, interviu de Ziua Franței. Mesajul românului în fața căruia căruia francezii își scot pălăria

Ladislau Bölöni (70 de ani) a reușit cele mai mari performanțe în Franța, ultima fiind promovarea cu Metz în Ligue 1, iar prima, în urmă cu 25 de ani, când urca pe prima scenă a fotbalului din Hexagon cu Nancy.

De Ziua Franței - 14 iulie - antrenorul a acordat un interviu pentru Libertatea, prin care a ținut să-i felicite pe românii care muncesc cinstit în Hexagon. Loți are casă la Nisa, în timp ce fiica sa, Eszter, și familia ei sunt stabiliți la Nancy. „O dată pe săptămână dau o fugă la fata mea, care locuiește la Nancy, 50 de kilometri de Metz. Le duc prăjituri, mai ales celor mici, fetiței și băiețelului”, a început Loți Bölöni povestirea.

Românul în fața căruia francezii își scot pălăria - „Chapeau bas, monsieur” - a ținut să le transmită un mesaj conaționalilor care au ales să-și ducă traiul în Hexagon. „Știu că de mulți ani, mulți români au plecat în Occident căutând un trai mai bun. Inclusiv aici, în Franța. Românii lucrează, mulți, cinstit aici, își câștigă cinstit existența. Unii povestesc că muncesc în Franța ca să-și facă o casă în România. Da, nu este cea mai bună viață posibilă, dar respect această gândire. Mulți sunt descurcăreți și reușesc.

Să-i promovăm pe cei care muncesc cinstit

Indiferent ce lucrează, merită respect, pentru că duc bani acasă, în România. Nu vreau să vorbesc despre ăia care vin în Franța, destul de mulți, și fac mult rău cuvântului român. Să-i promovăm pe cei care muncesc cinstit”, a comentat Loți pentru Libertatea.

Indiferent că vorbește de Franța sau de România, lui Laudislau Bölöni nu-i place un lucru: „Generația cu șapca invers, așa cum o numesc eu, sunt acei tineri care nu știu ce e ăla respect. Nu pot să fiu de acord cu ei, trebuie tras un semnal de alarmă, fiindcă, altfel, nu cred că învață.

Eu am crescut cu oamenii care-și scot pălăria când intră într-o încăpere, în casă, care știu să dea bună ziua sau bonjour, asta încerc să predau și eu tinerilor cu care lucrez. Dacă eu am crescut cu ideea respectului între profesori și elevi, consider că este de datoria mea să las ceva generațiilor ce vin”, a mărturisit antrenorul, care a încheiat cu un mesaj de suflet: „Salutări românilor, să ne revedem sănătoși!”.