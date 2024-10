Sportul e oglinda societății. În România, această realitate e un lucru foarte rău! Pentru că fix din acest motiv toate „bolile“ care fac ravagii la noi, care scârbesc și revoltă omul de rând în viața de zi cu zi, au fost „transferate“ și către sport.

Ce se întâmplă acum la Agenția Națională pentru Sport (ANS), sub conducerea Elisabetei Lipă (59 de ani), asta demonstrează. Vorbim despre o legendă vie, care a fost la șase ediții ale Jocurilor Olimpice și a adus României opt medalii. Dintre care cinci de aur!

La prima vedere, te-ai fi așteptat ca promovarea unui asemenea om în fruntea sportului românesc să fie o binecuvântare pentru acest domeniu. Din păcate, la aproape un an și jumătate după ce Lipă a preluat șefia ANS, for care a înlocuit Ministerul Sporturilor, am ajuns la o vorbă amară: „Nu-ți fă iluzii, ca să n-ai deziluzii“. Pentru că Lipă a devenit o mare decepție și, mai grav, a implicat ANS-ul în mai multe scandaluri. În rândurile de mai jos, „Weekend Adevărul“ prezintă tabloul unei situații explozive.

Totul pentru canotaj…

După ce a fost numită în fruntea ANS, pe 20 iunie 2023, Lipă a lăsat Federația de Canotaj (FRC), unde era președinte, pe mâna lui Valentin Gavril. În realitate însă, la FRC conduce tot Lipă. Ceea ce e excelent pentru canotaj și un mare dezavantaj pentru toate celelalte foruri sportive din România.

Ceea ce se „șoptea“ iniţial, și anume faptul că, profitând de funcția sa, Lipă alocă resurse financiare uriașe pentru canotaj, de care nu beneficiază alte sporturi, se confirmă acum. Pentru că au apărut în presă sumele cu care sportivii și oamenii din stafful Federației de Canotaj au fost răsplătiți după Jocurile Olimpice de la Paris.

La JO 2024, canotajul a strălucit, într-adevăr, contribuind cu cinci medalii (2 de aur, 3 de argint) la cele nouă clasări ale României pe podium. Prima problemă e că, până la Jocurile Olimpice, sportivii de la canotaj, având susținerea puternică a lui Lipă, au beneficiat de condiții de pregătire de 7 stele. Care însă nu sunt disponibile pentru alte sporturi!

Ne-a explicat această discriminare o sursă din lumea sportului, sub protecția anonimatului: „Cei de la canotaj au stat cu lunile în cantonamentul din Italia. Unde au fost trimiși zeci de angajați ai federației pentru 22 de sportivi! Nicio altă federație din țară n-a beneficiat de asemenea condiții. Apoi, la Paris, la Jocurile Olimpice, am avut 26 de sportivi la canotaj. Pentru asta a existat un staff format din 94 de oameni! Așa ceva e șocant! În condițiile acestea, cât ne costă o medalie olimpică la canotaj?! Și de ce avem asemenea condiții doar pentru canotaj?!“.

...„Firimituri“ pentru alte sporturi

De câte ori a fost întrebată despre condițiile de lux de care beneficiază sportivii de la canotaj, Lipă s-a apărat, spunând că rezultatele justifică din plin sumele cheltuite cu acest sport. Ceea ce n-a spus însă Lipă e că alte federații primesc „firimituri“, în comparație cu ce se întâmplă la canotaj. Exemplul gimnasticii e elocvent în acest sens.

În 2023, în an preolimpic așadar, președintele Federației Române de Gimnastică, Carmencita Constantin, s-a plâns de finanțarea redusă, arătând cu degetul spre ANS.

„Am calculat 10 milioane de lei, nefiind însă necesarul care să acopere întreaga nevoie pentru redresarea acestui sport atât de iubit. Necesarul real, ca să putem face toate programele, ar ajunge la 16 milioane de lei pe an. Nu i-am avut niciodată. Ne antrenăm în cluburile care mai supraviețuiesc, în sălile acestea necorespunzătoare“, s-a plâns Caremencita Constantin, în dialog cu Euronews.

Imediat, șefa gimnasticii românești a fost pusă la punct de Lipă: „E foarte tristă această reacție a FRG, în frunte cu doamna președinte Carmencita, având în vedere că această federație are al treilea buget primit de la ANS. Acest buget e în jur de 6,5 milioane de lei“.

Aici, e nevoie de o precizare: Federația Română de Canotaj are cel mai mare buget din România, de peste 11 milioane de lei pe an. Adică, peste 2,2 milioane de euro. Și, într-adevăr, rezultatele sunt excelente. Doar că apare o întrebare: dacă am fi alocat resurse financiare de același nivel și pentru alte sporturi cu potențial, oare am fi avut rezultate mai bune?

Premieri revoltătoare pentru canotaj

Un alt motiv de revoltă în sportul românesc e felul în care s-au făcut premierile după JO 2024. Și la acest capitol, cei de la canotaj au avut un tratament preferențial. Iată doar câteva exemple care vorbesc de la sine:

*Medicul Vasile Oșean a fost trecut în tabelul de premiere cu suma de 238.000 de euro pentru „participarea activă și contribuție substanțială la menținerea stării de sănătate“.

*Antrenorii secunzi de la canotaj, 13 la număr, au fost propuși pentru premiere, cu sume între 238.000 de euro și 309.400 de euro fiecare! Aici, șocant e cazul lui Sandu Pop, care ar fi fost făcut secund pe „repede-înainte“, cu două luni înainte de JO 2024, doar ca să fie eligibil pentru premiere după evenimentul găzduit de Paris!

*Tabelul premierilor a adus în atenția publicului și alte două cazuri. Cătălin Erhan (secretar general al Federației de Canotaj) a fost propus pentru premiere cu suma de 162.400 de euro. La fel și Roxana Petrescu (contabil-șef al Federației de Canotaj). În ambele cazuri, motivarea trecută în tabel e următoarea: „Participare activă și contribuție substanțială la obținerea rezultatelor“. Doar că, atât în cazul lui Erhan, cât și în cazul Roxanei Petrescu, există niște anomalii. „Gazeta Sporturilor“ a notat că Erhan a ajuns secretar general la Federația de Canotaj cu doar două luni înainte de Jocurile Olimpice de la Paris! Și, totuși, a fost propus pentru premiere cu suma maximă permisă de lege. În privința lui Petrescu, Federația de Canotaj a precizat că, având funcția de contabil-șef, ea va încasa suma de 162.400 de euro pentru ca, ulterior, să o distribuie către toți cei 50 de angajați ai FRC. Ceva nu e clar, însă: de ce fiecare angajat nu-și ia banii separat, pe cont propriu?

Control la ANS. Lipă, chemată la Ciolacu

Degeaba a încercat Elisabeta Lipă să pună „batista pe țambal“ în situația explozivă a sportului românesc, dând comunicate. Joi, ea a fost chemată la raport de premierul Marcel Ciolacu. Întrebat de jurnaliști dacă e normal ca un secretar general și un contabil-șef să ia prime mai mari decât David Popovici, campion olimpic la înot, premierul a răspuns: „Acum, la birou, am invitat-o pe doamna Lipă, să vedem tot adevărul. O să vă răspund după ce mă informez. E normal ca şi medicul echipei să aibă nişte beneficii suplimentare, e normal ca tot angrenajul să aibă nişte beneficii suplimentare. Dar părerea mea e că trebuie foarte clar ştiut, încă de la început, care sunt aceste beneficii, ca să nu mai avem astfel de situaţii“.

„Weekend Adevărul“ a aflat o altă informație care demonstrează gravitatea situației de la ANS la ora actuală. Concret, Corpul de Control al premierului a mers la sediul Agenției Naționale pentru Sport și s-au luat la puricat actele, iar asta înainte ca scandalul premierilor să ajungă în presă. Atenție: sunt verificate doar documentele din ultimul an și jumătate, de când Lipă conduce sportul românesc.

„Lipă? E Ceaușescu și Stalin la un loc!“

În acest moment, din informațiile obținute de „Weekend Adevărul“, Agenția Națională pentru Sport stă pe un butoi cu pulbere. Ne-a explicat o sursă din interior, sub protecția anonimatului: „Sunt nemulțumiri foarte mari. Lipă e furioasă pentru că multe informații și documente compromițătoare au ajuns în presă. Se simte trădată. De asemenea, e în război cu foarte multe federații. Și cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român are probleme mari, deși a fost numită vicepreședinte acolo, recent. Dar e exclusiv vina ei că s-a ajuns aici. Are un mod dictatorial de a conduce, de parcă ar fi Ceaușescu și Stalin la un loc“.

Urmează „decapitarea“?

La ora actuală, Elisabeta Lipă e un personaj foarte influent. Dovadă și faptul că tot acumulează funcții. Iată bilanțul:

*Președinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS)

*Vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR)

*Vicepreședinte pe probleme de Sport din partea PSD

*Dirijor al Federației Române de Canotaj din „umbră“, ce-i drept

Chiar dacă are un „spate“ puternic la nivel politic, se vehiculează că scandalul de acum, care a ajuns la premierul Ciolacu, poate aduce în următoarea perioadă „decapitarea“ lui Lipă. „Sunt perspective ca, după alegeri, lucrurile să se schimbe. Pentru că paharul nemulțumirilor s-a umplut în cazul lui Lipă“, ne-a spus un alt personaj influent care urmărește situația de la ANS.

Elisabeta Lipă, între lumini și umbre

Bile albe

*A creat condiții optime pentru Federația de Canotaj, iar rezultatele s-au văzut la Paris.

*Participarea României la JO 2024 a furnizat cel mai bun rezultat din 2012 încoace. Bilanțul cu 9 medalii a depășit rezultatele înregistrate la Londra (7 medalii), Rio de Janeiro (4 medalii) și Tokyo (4 medalii).

*În discursul ei public se regăsește, periodic, importanța promovării sportului de masă, un subiect despre care vorbesc foarte puțini oameni influenți din țară.

Bile negre

*A condus sportul românesc pe criterii discriminatorii. A asigurat condiții de 7 stele pentru canotaj, dar a refuzat să facă plățile către federațiile neolimpice, de pildă. Aici, medaliații încă își așteaptă banii din 2022!

*A devenit ahtiată după funcții. Astfel de oameni, care vor să fie peste tot, fiind disperați să aibă o putere cât mai mare, sunt întâlniți, cu precădere, în țări dictatoriale, precum Iran și Coreea de Nord.

*La ora actuală, pare mult mai preocupată să-și întărească relațiile cu lumea politică decât să rezolve problemele sportului românesc.