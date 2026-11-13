Lindsey Vonn, primul mesaj de pe patul de spital, după cea de-a noua operație: „A durat peste cinci ore, au îndepărtat șuruburile!”. În ce stare se află campioana olimpică

Lindsey Vonn (42 de ani) a oferit noi informații despre evoluția recuperării sale, după ce a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală la picior.

Lindsey Vonn pe patul de spital Foto: Instagram @lindseyvonn

Fosta campioană olimpică a ajuns astfel la cea de-a noua operație de la accidentarea gravă suferită în luna februarie.

Sportiva americană își anunțase comunitatea de pe Instagram încă de luni, 9 noiembrie, că medicii au programat o nouă intervenție pentru această săptămână. În ultimele luni, Vonn a avut parte de un proces de recuperare dificil, după incidentul care i-a schimbat radical planurile la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Accidentul s-a produs la doar 13 secunde după startul probei, când schioarea a suferit o leziune serioasă la genunchiul stâng. După mai multe luni de tratamente și intervenții medicale, americanca a ajuns din nou pe masa de operație, de această dată cu speranța că nu va mai avea nevoie de alte proceduri chirurgicale.

„Operația a decurs bine! A durat peste cinci ore!”

După intervenție, Vonn a publicat o fotografie realizată în spital, în care apare zâmbitoare, semn că privește cu optimism următoarea etapă a recuperării.

Totodată, sportiva le-a transmis mesaje de recunoștință medicilor care au tratat-o, reprezentanților echipei naționale de schi a Statelor Unite (Stifel U.S. Ski Team), dar și apropiaților care au susținut-o necondiționat în această perioadă.

„Operația a decurs bine! A durat peste cinci ore pentru a îndepărta toate plăcuțele și șuruburile din picior și pentru a-mi înlocui ligamentul încrucișat anterior (ACL). Acum sunt acasă, am fost externată din spital și sunt recunoscătoare că am ajuns în etapa finală a recuperării complete!”, a transmis sportiva, pe Instagram.