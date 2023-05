Liga Campionilor la handbal: Rapid și CSM București forțează calificarea miraculoasă în careul de ași

Rapid și CSM București, cele două reprezentante ale României în „sferturile” Ligii Campionilor, au meciuri de foc în acest weekend.

Pentru a ajunge în Final Four-ul de la Budapesta, giuleștencele trebuie să facă minunea astăzi (ora 17.00), în meciul retur de la Kristiansand, după ce au pierdut acasă cu 31-26. „De ce să nu credem în minuni? Putem să le batem la ele acasă, dar trebuie să fim mai atente tactic. Cred că merităm să ajungem la Budapesta. Pentru Rapid și România ar fi un lucru nemaipomenit și nemaivăzut”, a declarat optimistă Lorena Ostase.

Campioana României a plecat joi după amiaza spre Norvegia, pentru ca vineri să facă un antrenament de acomodare. Antrenorul Kim Rasmussen crede că există o mică șansă de calificare, însă le cere tuturor să fie realiști.

„În sport orice este posibil, dar trebuie să fim realiști, jucăm cu Vipers. Nu-mi aduc aminte când au pierdut acasă în ultimii 3 ani. Este foarte puternică. Noi credem în potențialul nostru, vom încerca să jucăm ce am pregătit. Vrem să câștigăm, asta este clar”, a declarat Kim Rasmussen.

„Ne cunoaștem mai bine acum, știm ce limite avem, știu slăbiciunile echipei, în special în apărare, stafful lucrează din ce în ce mai bine. A fost dureros să pierdem cu Vipers, dar ce nu te omoară te întărește. Avem nevoie de 3-6 luni pentru a face reglajele necesare”, a concluzionat antrenorul Rapidului înainte de returul sfertului de finală din Liga Campionilor la handbal.

De partea cealaltă, mai multe șanse are totuși CSM, care trebuie să recupereze duminică (ora 17.00), la București, un ecart de 4 goluri, după 28-32 cu Esjberg, pentru a se califica în careul de ași al handbalului continental. Final Four are loc la Budapesta, pe 3 și 4 iunie.

Liga Campionilor, sferturi de finală, retur

Sâmbătă, ora 17.00

Vipers Kristiansand - CS Rapid București (31-26 în tur)

Sâmbătă, ora 19.00

Györi Audi ETO KC - Odense Håndbold (29-27)

Duminică, ora 15.00

Metz Handball - FTC Rail Cargo Hungaria (32-26)

Duminică, ora 17.00

CSM București - Team Esbjerg (28-32)