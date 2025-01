Mircea Cenan, liderul galeriei U Cluj, a fost atacat în stradă cu un cuțit. În altercație a fost implicat și Adrian Marțian, fost patron la UTA, care a declarat că a intervenit să aplaneze conflictul.

Mircea Cenan a suferit răni la față, însă a refuzat să primească îngrijiri medicale. Scenele violente s-au petrecut pe 22 decembrie 2024, după cum au precizat autoritățile.

Imaginile șocante cu bătaia din stradă au apărut însă acum în spațiul public. Acestea au fost oferite de ziarul local Gazeta de Cluj. Cealaltă persoană implicată în conflictul din Cluj este Robert Silași, conform sursei citate.

„Sunt prieteni de 30 de ani”

Incidentul a avut loc la marginea orașului Cluj. „O copilărie. N-am înțeles nimic. Sunt prieteni de 30 de ani. Unul a consumat mai mult alcool. Aici e culmea, că sunt prieteni. În fiecare seara mergeam la ei.

Cenan nu are nimic, doar câteva zgârieturi. Eu mergeam pe stradă,, mă duceam la locul de întâlnire. Am făcut ce am putut ca să aplanez. Mergea la ei și mâncam, făceau un ceaun, ceva la cuptop... Finul meu e pașnic, nu bea alcool, nu se droghează...

Celălalt s-a dus la el direct, probabil era puțin băut. O încăierare aiurea. Nu poate fi ceva de la femei, căci amândoi sunt despărțiți”, a punctat, pentru „Adevărul”, Adrian Marțain, fost patron la UTA.

Cine e Mircea Cenan

Mircea Cenan, personaj cunoscut în lumea ultraseriei din România, e liderul galeriei lui U Cluj de mai bine de 17 ani. De-a lungul timpului, el a primit două interdicții pe stadion.

Prima a venit în 2007, după ce și-a lovit un coleg din galerie, iar a doua suspendare a fost dictată chiar anul trecut, în urma unei bătăi între galeria lui U Cluj și cea de la UTA.