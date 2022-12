Leonard Strizu, marioneta perfectă la FCSB: „Domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți!”

După ce, Gigi Becali, patronul FCSB a declarat zilele trecute că absolut toate deciziile de la echipă îi aparțin, acum și noul antrenor Leonard Strizu a confirmatacest lucru. Tehnicianul roș-albaștrilor a spus că atât el, cât și restul angajaților de la vicecampioana României ascultă sfaturile finanțatorului și sunt simpli executanți.

"Trebuie să menționez acest fapt. Am fost ales de patron, sunt mândru de asta, dar eu am venit în timpul campionatului și Pintilii are rolul cel mai important. Nu are rost să îmi aduc eu merite. Eu ocup locul secund. Mă consult cu Pintilii, el este deschis. Vorbim, analizăm adversarul, dar rolul meu este în plan secund.

Am fost atât de preocupat, pentru că a fost primul meci, și nu cred că cineva a primit vreun telefon (n.r. - întrebat dacă au existat telefoane la pauza meciului cu Botoșani, 3-2 pentru FCSB). Domnul Becali hotărăște, iar noi suntem simpli executanți, din punctul meu de vedere", a spus Strizu, la conferința de presă.

Gigi Becali a fost convins de jocul FCSB-ului sub comanda lui Pintilii, astfel a creat cadrul legal pentru ca fostul mijlocaș să continue la cârma echipei, scris Digisport. Așa a ajuns Leo Strizu antrenor principal în acte la vicecampioana României, iar gruparea roș-albastră a câștigat primul meci cu el ”la cârmă”, 3-2 cu FC Botoșani.

În cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea Fotbal Club, Becali a recunoscut fără nicio reținere că, de fapt, el ”taie și spânzură” la echipă, iar Mihai Pintilii doar susține antrenamentele. ”Nu vă supărați, de ce-l mai întrebați pe Leo Strizu cine face echipa și schimbările? Nu știți?”, a spus Gigi Becali, iar replica moderatorului Radu Naum a venit imediat: ”Dumneavoastră, da, știu”. ”Păi, și atunci ce mai vreți?!”, a întrebat retoric Becali.

Patronul vicecampioanei mai spunea zilele trecute că i-a luat și locul managerului Mihai Stoica: "Sunt manager general acum. Hagi stă și pe bancă, eu n-am dreptul să stau pe banca? N-am zis că fac eu echipa. Am zis “știți cine face echipa”, e o diferență. Nu mai stau să filozofez despre chestiunea asta. Eu sunt stăpânul și eu stăpânesc și toată lumea trebuie să-mi slujească. Eu nu mă duc să fac lucruri tehnice, nu mă duc la antrenamente. Eu doar văd cum arată oastea mea, cine poate și cine nu. Eu i-am ales pe luptătorii ăștia și pot să-mi dau seama”.