Becali s-a proclamat manager general, în locul lui Mihai Stoica. Urmează să preia și funcția de antrenor?

Deși FCSB are un manager general, în persoana lui Mihai Stoica, Gigi Becali spune că i-a luat locul acestuia în cadrul clubului.

"Sunt manager general acum. Hagi stă și pe bancă, eu n-am dreptul să stau pe banca? N-am zis că fac eu echipa. Am zis “știți cine face echipa”, e o diferență. Nu mai stau să filozofez despre chestiunea asta. Eu sunt stăpânul și eu stăpânesc și toată lumea trebuie să-mi slujească.

Eu nu mă duc să fac lucruri tehnice, nu mă duc la antrenamente. Eu doar văd cum arată oastea mea, cine poate și cine nu. Eu i-am ales pe luptătorii ăștia și pot să-mi dau seama.

La ora asta, vreau să terminăm pe locul trei anul ăsta, asta îmi doresc acum. Trebuie să câștigăm toate meciurile de anul ăsta, după o să vedem", a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

Însă, la cât de mult își schimbă declarațiile patronul și acum managerul general al FCSB nu ne mai mai surprinde dacă va anunța în curând că va prelua și funcția de antrenor. Neoficial, deja o are.

Vinde echipa pentru 20 de milioane de euro

Gigi Becali a vorbit din nou despre retragerea din viața publică și din fotbal și a dezvăluit care este prețul pentru care ar renunța acum la FCSB: 20 de milioane de euro.

"În momentul în care mă voi retrage din viața publică, atunci o să văd cum dau echipa. Doar n-o să las moștenire o distrugere. Fotbalul e periculos, e patimă, poate să distrugă familii. N-o să las moștenire la fetele mele.

Acum, dacă cineva dă 20 de milioane, o dau. Cu tot cu jucători o dau! Am dat 2,3 milioane de dolari când am luat-o de la Talpan. Au dat-o generalii și cu toți miniștrii, nu mai contează. La ora asta, am 7 milioane de euro dați.

Păi, 10 și cu 7 fac 17. Și mai vreau 3 milioane să câștig. Munca mea, emoțiile mele. Dacă dă cineva 20 de milioane, o dau. Dar, niciodată nu voi lăsa moștenire familiei mele echipa de fotbal", a mai declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

În cursul acestei săptămâni, Gigi Becali a ales un nou antrenor pentru FCSB: Leonard Strizu a intrat deja în pâine, stând pe banca tehnică a roș-albaștrilor la victoria cu 3-2 de la Botoșani, într-un meci-restanță din Superliga.