La un an de la eliberare, Dănuț Lupu se poate reîntoarce după gratii. A început procesul în al treilea dosar

Dănuț Lupu trece din nou prin emoțiile unui proces, fostul internațional fiind acuzat pentru a treia oară de conducerea unui autovehicul fără permis și de mărturie mincinoasă. Primele două procese i-au adus 7 luni și 10 zile de închisoare, din care a executat 6 luni, fiind eliberat în urmă cu un an.

Vineri, Tribunalul București a dispus începerea judecății pe fondul cauzei într-un nou dosar în care actualul oficial al ACS FC Dinamo ar fi fost prins, pentru a treia oară, în timp ce conducea un autovehicul fără permis. În acest nou dosar, fapta incriminată ar fi de mărturie mincinoasă, pentru care e acuzat fostul mare fotbalist, soția acestuia și un prieten de familie.

Se așteaptă la orice

”Mă aștept la orice. Asta e, acum, dacă ei consideră așa, că eu am spus mereu că de câte ori am fost la volan, am recunoscut, dar nu poți să-mi faci un dosar în care eu sunt afară din mașină și mașina în parcare. Sunt camerele de la polițist, polițistul vine la mine când eu sunt pe trotuar, iar mașina se află la cinci metri de mine și mie îmi spun că am condus eu”, a spus Dănuț Lupu pentru Fanatik.

Presupusa neregulă a avut loc pe 18 iunie 2022, iar pentru a scăpa de al treilea dosar, așa cum au relatat procurorii Parchetului Capitalei, Lupu ar fi declarat că nu el s-a aflat la volan, ci prietenul său, variantă susținută și de consoarta fostului fotbalist. Dănuț Lupu se apără spunând că polițiștii l-au filmat când se afla pe trotuar, nu la volan, dar și că procurorii i-ar fi audiat pe Mihaela Lupu și pe prietenul lui fără a le respecta drepturile procesuale.