Dănuț Lupu, povești în lacrimi, după ce a fost la închisoare. „Dinamo n-a trimis nici femeia de serviciu”

Dănuț Lupu a vorbit în premieră despre perioada în care a fost închis, după ce a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare pentru că a condus fără permis. Fostul internațional, ajuns la 57 de ani, s-a arătat dezamăgit de dinamoviști, care l-au ”uitat” în pușcărie, dar îi mulțumește în schimb lui Gigi Becali, care a făcut totul ca să iasă mai devreme.

„Am stat 6 luni fără 5 zile. Nu pot să spun că a fost ușor, dar nici greu, am foarte mulți prieteni. Nu am avut condiții ok, nu cred că un om civilizat poate sta acolo, dar n-ai ce să faci. Multă lume spunea că nu mă voi preda. Sincer da (n.r. dacă s-a gândit să nu se predea), am vrut să nu mai vin în România, care erau riscurile? Aveam o condamnare de 7 luni, stăteam 2 ani și se grația, nu aveam o condamnare de 10 ani.

Condamnat pentru ”o faptă de copil”

Știi de ce m-am predat? Fiindcă nu mă consider cel mai mare pericol al României, am făcut o faptă de copil, plăcerea mea de a conduce m-a adus aici, iar plăcerile se plătesc în viață (n.r. momentul în care i-au dat lacrimile). Ce am făcut? Până la urmă m-am predat singur, de ce să-mi pui cătușe? Nu înțeleg România asta, unde-i clemența? Am primit 7 luni, cum ar fi primit oricine, am fost la toate cursurile posibile, n-am avut raport. Mulți au crezut că o să-mi închidă gura sau că o să mă schimb.

Am stat în carantină două săptămâni, într-o cameră vai de steaua ei. Țin să-i mulțumesc lui Gigi Becali pentru efortul pe care l-a făcut. A făcut o hârtie să mă pună antrenor la Centrul de Copii și Juniori de la FCSB, s-a ținut de cuvânt”, a povestit Dănuț Lupu, pentru Fanatik.

Supărat că Dinamo l-a uitat

Fostul internațional activa la la CS Dinamo în momentul în care a fost condamnat. Însă nimeni din cadrul clubului nu l-a vizitat sau sunat în închisoare, spre deosebire de Gigi Becali. ”De la Dinamo nu m-a căutat nimeni. Îmi doresc ca echipa asta să promoveze în Liga 2, eu am creat-o, eu am înființat-o (n.r. CS Dinamo). Mă așteptam să vină măcar unul să mă vadă, puteau să trimită și femeia de serviciu, n-am primit niciun telefon.

În schimb, am fost vizitat de Mircea Lucescu, Ioan Andone, Dragnea. Lucescu glumea cu mine și mi-a zis: «Câte ai făcut la viața ta...ai ajuns la pușcărie pentru un carnet». 24 de inși am stat în cameră”, a dezvăluit Dănuț Lupu, pentru sursa citată.