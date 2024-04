Jucătoarele de tenis Ana Bogdan și Jaqueline Cristian povestesc prin ce emoții au trecut în meciurile de BJK cu Ucraina

Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au dus România la turneul final de la Sevilla, după ce au revenit spectaculos în meciul cu Ucraina.

România a obținut o victorie incredibilă, la Florida, în fața Ucrainei, cu 3-2, după ce sportivele noastre au întors rezultatul de la 0-2.

Practic, naționala României se află în acest moment în Top 12 la nivel mondial.

„Meciul meu de simplu a fost unul nebun, o bătălie imensă, dar am fost condusă cu un set, un pic negativă în primul act, mult stres, emoții, mintal nu a fost ușor zilele acestea și pur și simplu m-am resetat în setul secund. Am început să fiu mai pozitivă, să mă conectez cu echipa, am început să cred mai mult, mi-am spus că încă avem o șansă și că trebuie să joc la nivelul meu cel mai bun.

Am găsit soluții, așa că m-am simțit fericită, asta mi-a dat multă energie și multă încredere pentru dublu”, a spus Jaqueline Cristian, una dintre eroinele echipei noastre, pentru gsp.ro.

Jaqueline Cristian a făcut echipă cu Ana Bogdan, care la rândul ei a câștigat un meci de simplu, dar totul s-a decis la meciul de dublu, unde fetele au făcut senzație.

„În mintea mea, m-am gândit, Jaqueline își va câștiga meciul de simplu, am fost foarte pozitivă în legătură cu asta și eram pregătită să joc dublu, deja îmi pregătisem rachetele, hainele, am mai făcut un pic de recuperare Mindset-ul era setat pe: Vom câștiga, vom merge pe teren și vom câștiga. Am dat tot ce am avut, deși am jucat dublu împreună poate de 4-5 ori și nu am jucat niciodată în BJK Cup, dar în mintea mea era doar: Știu ce putem face împreună și am fost super, superpozitivă tot timpul. Superîncrezătoare și superpozitivă la fiecare punct”, a spus și Ana Bogdan.

Horia Tecău a vorbit și el despre reușita României. „Este incredibil, am avut o întâlnire cu toată echipa sâmbătă seara, le-am spus că meciurile au fost extrem de strânse, nivelul a fost ridicat și trebuie să revenim aprig. Să facem foarte bine lucrurile care sunt în controlul nostru”, a spus el.

Federația Română de Tenis (FRT), condusă de George Cosac, va încasa suma de 480.000 de dolari după victoria spectaculoasă cu Ucraina. Mai departe, FRT poate obține premii și mai mari.

Concret, calificarea în semifinalele Billie Jean King Cup valorează 960.000 de dolari, în timp ce o eventuallă trecere în ultimul act ne va aduce suma de 1,4 milioane de dolari. În fine, echipa care va câștiga competiția, ediția 2024, va încasa suma de 2,4 milioane de dolari.