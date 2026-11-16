Jesus de Miguel a fost omagiat, Tenerife a câștigat cu Ceuta

La douăsprezece zile după decesul lui Jesus de Miguel, echipa de fotbal CD Tenerife a revenit pe teren și a câștigat cu 2-0 meciul împotriva celor de la AD Ceuta. Cu această ocazie, atacantul a fost omagiat.

Jucătorii din Tenerife au venit cu flori pe teren Foto: EPAImages

În 3 noiembrie, Jesus de Miguel și-a pierdut viața în urma unui accident dur suferit în meciul pe care echipa sa din divizia secundă spaniolă, CD Tenerife, l-a disputat cu FC Andorra. Acesta a suferit o lovitură puternică la cap după o ciocnire cu portarul Jesus Owono. Fotbalistul a fost transportat la spital, însă n-a mai putut fi salvat.

Clubul din Tenerife a decis să-i aducă un omagiu lui Jesus de Miguel, iar atmosfera a fost extrem de emoționantă cu mult înainte de fluierul de start. În afara stadionului, lângă poarta cu numărul 9, suporterii s-au strâns în jurul unui perete pe care a fost pusă o imagine a lui De Miguel. Fanii au venit cu flori, au aprins lumânări, au depus eșarfe și mesaje. Fotbaliștii de la AD Ceuta au sosit îmbrăcați complet în negru și au depus o coroană de flori în fața portretului jucătorului.

Spectatorii din Tenerife au pus flori și au aprins lumânări în dreptul portretului lui De Miguel Foto: EPAImages

Câteva momente mai târziu, pe teren, ambele echipe au purtat tricouri dedicate lui De Miguel, pe acestea fiind imprimate numărul său, 9, și mesajul: „Pentru totdeauna în amintirea noastră”. Enric Gallego a așezat un buchet de flori exact în locul în care coechipierul său s-a prăbușit în timpul meciului împotriva celor din Andorra. Jucătorii ambelor formații, alături de brigada de arbitri, s-au strâns în cercul de la mijlocul terenului pentru un minut de reculegere.

Spectatorii s-au ridicat în picioare și au aplaudat, iar antrenorul echipei Tenerife, Alvaro Cervera, a izbucnit în lacrimi. Acesta a fost mișcat de valul de susținere pentru echipa sa. „Astăzi, tot ce venea din exterior a fost de partea noastră. Toată lumea a vrut să dea o mână de ajutor, iar publicul ne-a ajutat enorm”, a spus tehnicianul.

Înainte de meci s-a ținut un moment de reculegere Foto: EPAImages

În minutul 9 al meciului (număr corespunzător numărului de pe tricoul său), arbitrul a întrerupt jocul pentru un minut. Jucătorii ambelor echipe au aplaudat, în timp ce suporterii au desfășurat un banner uriaș pe care scria „Jesus de Miguel, 9, în alb și albastru pentru eternitate”.

În minutul 40, Nacho Gil a marcat pentru Tenerife și s-a îndreptat spre marginea terenului pentru a lua un tricou pe care era scris numele „Jesus de Miguel”. Cu lacrimi în ochi și înconjurat de coechipieri, el a ridicat tricoul spre suporteri, dezvăluind mesajul: „Demi, mereu în inimile noastre”.

După meci, Nacho Gil a spus cât de dificil a fost să joace din nou: „Este cel mai greu meci pe care l-am jucat vreodată în toată viața mea. Dacă ar mai fi trecut o săptămână fără să jucăm, aș fi plecat, pentru că e imposibil să treci prin așa ceva fără familia ta. Golul acela a fost marcat pentru că el ne-a ajutat – pentru că el a vrut asta. Evident, nu vom trece niciodată cu adevărat peste asta; acum trebuie să învățăm să trăim cu această realitate și să păstrăm amintirile frumoase.”

Tenerife a câștigat cu 2-0, iar la fluierul final, jucătorii s-au reunit pentru o fotografie cu tricoul cu numărul 9, o imagine pe care clubul din Tenerife a distribuit-o însoțită de mesajul „În fiecare meci, el va continua să ne ajute”.