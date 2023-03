Înlocuitor pentru Leo Strizu la FCSB. Alt tehnician de decor, favorit să preia postul de antrenor

Leo Strizu și-a anunțat demisia din postura de antrenor al FCSB-ului imediat după succesul bucureștenilor, 4-1, cu Petrolul. Vicecampioana României are o primă variantă de a-l înlocui pe acesta ca antrenor al echipei în acte.

Rămasă cu banca tehnică descoperită, FCSB are dipensă de o lună în care o să poată sta fără antrenor cu licență Pro. După această perioadă, Gigi Becali va trebui să găsească ori un tehnician real, ori încă o persoană dispusă să-și închirieze licența pentru respectarea formală a regulamentului.

Echipa ar putea fi preluată de omul care o conduce pe Unirea Constanța, Dacian Nastai. Acesta este în acest moment principalul favorit pentru a prelua banca tehnică a FCSB-ului, anunță as.ro. Formația de la malul mării este patronată de nepotul lui Gigi Becali, Vasile Geambazi, care a insistat să investească în continuare chiar dacă omul de afaceri din Pipera a spus că nu vrea să mai contribuie financiar cum a făcut-o până în această iarnă.

A pregătit echipa a doua a FCSB

Nastai a mai antrenat la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, Olimpia Satu Mare, Silvania Şimleul Silvaniei şi Luceafărul Oradea, dar și formația secundă a FCSB-ului, precum și pe cea U19.

Joi seară, Leonard Strizu (55 de ani) a transmis că nu va mai fi ”antrenorul-paravan” al FCSB-ului, după jocul cu Petrolul. Tehnicianul a fost angajat de vicecampioana României pentru că deține Licența Pro, însă din luna noiembrie 2022, în urma plecării lui Nicolae Dică, Mihai Pintilii (38 de ani) este cel care pregătește, de fapt, echipa.

”Vreau să vă spun că am stat și m-am gândit, în această seară am luat o decizie grea pentru mine și pentru club: e ultimul meci în care voi mai colabora cu FCSB! Această decizie din motive personale îmi aparține, n-o să cadă bine nici echipei, nici clubului, dar e mai bine pentru mine.

Aș vrea să închid acest subiect. Nu vreau să intru mai mult în acest subiect. Am motive personale care m-au făcut să iau această decizie. Nu e ușor. Eu atât pot să vă spun: Vali Argăseală va avea demisia mea mâine pe birou!

Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat această hotărâre de la început, când am acceptat acest post. Eu cred că mi-am făcut datoria”, a declarat Leo Strizu, la flash-interviu.