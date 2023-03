România, o țară bananieră în fotbal: Urmările ridicole ale cazului Pintilii

Fotbalul nostru mic, de lumea a 3-a, și-a mai tranșat un caz care, din păcate, ne arată cât de primitivi suntem. Iar rezultatele noastre, atât la nivel de cluburi, cât și echipa națională, reflectă exact această situație.

Într-o perioadă în care antrenoratul a devenit o adevărată știință, iar tehnicianul e ajutat de un staff tot mai numeros, cu softuri și echipamente de ultima generație, care monitorizează, în timp real, o sumedenie de parametri, astfel încât să fie luate cele mai bune decizii, la noi, antrenorul principal a devenit o „cârpă“. Cel puțin, la FCSB, deși situația e similară la multe alte echipe, singura diferență fiind păstrarea aparențelor în mass-media.

La FCSB, de ani buni, lucrurile sunt clare: Faci Ce Spune Becali. În acest peisaj dominat de amatorism, Federația Română de Fotbal s-a trezit să facă mult zgomot pentru nimic. Revoltat că Mihai Pintilii, fără licența PRO, e angajat, ca „delegat“ în acte, dar antrenor principal în teorie, Lucian Burchel (58 de ani), directorul Școlii Federale de Antrenori a pornit într-o cruciadă împotriva formației din Berceni.

Rezultatul? Deciziile anunțate, ieri, de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal:

*Patru etape de suspendare pentru Mihai Pintilii și o amendă de 6.800 de lei (1.360 de euro).

*Sancționarea clubului FCSB cu suma de 10.000 de lei (2.000 de euro).

Așadar, Pintilii va lipsi de pe bancă la ultimele trei meciuri din sezonul regulat, cu Petrolul (acasă), UTA (în deplasare) și Sepsi (acasă), plus primul joc din play-off în care, deocamdată, nu se știe adversara FCSB-ului.

Frecție la picior de lemn

Cum va fi afectată FCSB după sancțiunile Comisiei de Disciplină? În esență, ele reprezintă frecție la picior de lemn! Pentru că, în continuare, în timpul săptămânii, echipa va fi antrenată de Mihai Pintilii. Care, ca și până acum, va lipsi de la conferințele de presă în care Leo Strizu (55 de ani), antrenorul din acte, posesor al licenței PRO, se face de râs, oferind niște declarații banale, de om care e „de decor“ în angrenajul FCSB.

Singura consecință a deciziilor Comisiei de Disciplină e că, în următoarea perioadă, va fi nevoie de un telefon în plus pentru ca indicațiile tactice ale patronului Gigi Becali să fie puse în aplicare. Până acum, era suficient un singur apel pentru ca Pintilii, aflat pe bancă, să-i transmită lui Strizu ce vrea patronul.

Acum, cât Pintilii va fi suspendat, probabil, prima legătură telefonică va fi pe axa Becali – Pintilii, iar următorul apel va fi al lui Pintilii către cineva de pe bancă. O altă variantă, mai rapidă și mai eficientă, ar fi ca Becali să-l sară din schemă pe Pintilii cu totul și să ia legătura direct cu cineva de pe bancă, lângă Leo Strizu.

Debandadă tipic românească

De remarcat că ce se întâmplă acum, la FCSB, nu e nicidecum o premieră pentru fotbalul românesc. În ultimii ani, am tot avut cazuri similare, de antrenori fără licența PRO, care au fentat regulamentul și, angajați pe alte funcții, și-au condus echipele de pe margine. Așa s-a întâmplat, în septembrie 2021, cu Mihai Iosif (când era la Rapid), Andrei Prepeliță (FC Argeș), Marius Croitoru (FC Botoșani) și Ilie Poenaru (Academica Clinceni). La vremea respectivă, tot la sesizarea făcută de Școala Federală de Antrenori, Iosif și Prepeliță au fost amendați cu câte 6.800 de lei și suspendați câte două partide. Croitoru și Poenaru au plătit, în schimb, doar câte 2.000 de lei și au stat, în continuare, pe bancă!

Situația s-a repetat, în decembrie 2022, după ce cazul Pintilii a atras atenția asupra altor antrenori fără licența PRO. Atunci, brusc, Comisia de Disciplină a pedepsit retroactiv niște tehnicieni care își și încheiaseră contractele, fiind fără echipă în acel moment! Atunci, Croitoru a fost suspendat patru etape și amendat cu 10.000 de lei pentru cele patru luni și jumătate în care a fost la FC U Craiova 1948. Iar Poenaru a primit tot patru etape de suspendare, dar o amendă mai mică, de 6.800 de lei, pentru perioada de la UTA. În fine, în vizorul comisiei a intrat și Andrei Prepeliță, care era atunci la FC Argeș, acesta primind sancțiuni identice cu cele ale lui Poenaru.

Federația a angajat selecționer fără licența PRO!

FRF, prin Comisia de Disciplină, pedepsește, periodic, antrenorii fără licența PRO, însă a „reușit“ să se facă de râs, angajând un selecționer care n-avea acest document!

Vorbim despre Mirel Rădoi, care a condus naționalele U21 și seniori, în perioada august 2018 – noiembrie 2021. Asta deși n-avea nici licența PRO și nici carnetul de antrenor! Pentru a justifica această situație, Răzvan Burleanu a invocat o interpretare a regulamentului, care acum n-ar mai fi valabilă: „În ceea ce îl privește pe Mirel Rădoi, el a primit Licența A la Coverciano în 2019. A fost înscris la Licența Pro ca urmare a diplomei de licență A pe care a primit-o în afara țării. Aceasta e interpretarea pe care am folosit-o în acel moment. Această interpretare a fost folosită până acum 6 luni. Începând de anul acesta, dacă vrei să parcurgi toate formele de licențiere e necesar carnetul de antrenori“.

Becali admite că decide tot și e și felicitat!

Situația de la FCSB, unde, oricum, nu contează numele antrenorului și calificarea sa reprezintă o anomalie recunoscută de patron, fără nicio reținere. Nu mai departe de acum zece zile, după FCSB – CS U Craiova (1-1), Gigi Becali și-a făcut autocritica pentru o decizie luată în timpul meciului: „Am zis să-l bage pe Oaidă. Am greșit. Îi spui «Stai acolo», dar el se duce prin careu de bezmetic. Îl bagi ca să ții de rezultat și el aleargă de bezmetic. Nu va mai intra. E băiat bun și am mers pe bunătatea lui și, de aceea, l-am băgat“. În schimb, acum, după victoria cu FC Argeș (2-1), Becali a fost felicitat de specialistul Digi Sport, Ilie Dumitrescu, pentru schimbarea comandată, după prima repriză: Edjouma, înlocuit de Crețu. „Gigi mută foarte bine la pauză. M-a surprins! Îl scoate pe Edjouma, unul dintre cei mai în formă jucători, intră Crețu, fundaș lateral, îl bagă pe Tavi Popescu la mijloc, lângă Olaru, Sorescu, în dreapta, o mutare foarte bună. În primele 10-15 minute, s-a văzut. Bravo, Mister, de acolo, din sufragerie! Ai fost inspirat“, i-a transmis Dumitrescu lui Becali.