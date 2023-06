Ianis Hagi s-a hotărât. Unde va juca fotbalistul revenit la națională după aproape 2 ani

Ianis Hagi a revenit la națională după aproape 600 de zile de pauză din cauza accidentării la genunchi suferită la începutul anului trecut. El a jucat primele sale minute pentru România în mandatul lui Edi Iordănescu, fiind introdus pe finalul partidei din Kosovo (0-0).

La finalul meciului contând pentru preliminariile Euro 2024, fotbalistul a anunțat că va rămâne la Glasgow Rangers, deși au fost câteva formații care s-au interesat de serviciile sale: Galatasaray, Gladbach sau Celta Vigo.

„Discuțiile pe care le-am avut și eu, și impresarul meu, imediat cum s-a terminat sezonul, au fost pozitive. Dar cam acolo au rămas, pentru că am avut doar 4-5 zile libere și am venit la echipa națională.

Când semnezi, după un an de accidentare, prelungirea cu Rangers înseamnă ai făcut ceva bine. Sunt fericit că am reușit să-mi prelungesc contractul cu un așa club imens în Europa. Sperăm ca la anul să câștigăm trofee”, a declarat Ianis Hagi.

Vrea trei puncte din Elveția

Ianis Hagi este optimist înaintea celui mai dificil meci din această campanie preliminară pentru Campionatul European din 2024, deplasarea în Elveția (luni, ora 21.45, Prima TV).

„Sunt mândru de ce am realizat după o accidentare de un an. A fost un obiectiv pentru revenire să mă întorc la națională. Nu mi-a fost teamă de teren. Sunt situații și situații, trebuie să te adaptezi. Noi asta am făcut. A trebuit să schimbăm tactica.

Nu o să dau din casă ce am comunicat, dar contează tactica la acest nivel european. Mai avem un meci cu Elveția, ideal ar fi să luăm trei puncte. Fiecare meci e important și nu mergem în Elveția doar să ne prezentăm. Nu mergem acolo să scoatem un egal, cel puțin eu așa cred. Nu mai avem 21 de ai, avem 25, 26. Nu mai suntem copii. Vreau să joc. Toți vor să joace 90 de minute. Îmi doresc să câștigăm”, a spus Ianis Hagi, la finalul meciului cu Kosovo.