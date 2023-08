Ianis Hagi, moment de răscruce: Rangers a stabilit suma cerută în schimbul românului

Având în vedere că jucătorii români se pierd foarte ușor, situația actuală a lui Ianis Hagi e destul de alarmantă și pentru echipa națională. Vorbim despre un mijlocaș de 24 de ani de la care așteptările au fost foarte mari. Și parțial confirmate până în momentul accidentării din ianuarie 2022.

Acum, ajuns marginalizat la Rangers, Ianis trebuie să ia o decizie importantă privind viitorului său fotbalistic: rămâne la Glasgow și se luptă pentru locul său în echipă sau pleacă la o formație unde să primească minute de joc, în mod constant. Prezent la Digi Sport, Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce are de gând să facă Ianis: „E concentrat să rămână la Rangers și să demonstreze. Nu ia în calcul să plece. Am mai văzut varianta cu Farul (n.r. – revenirea lui Ianis la Farul), nu există așa ceva. Am băut o cafea cu Hagi (n.r. – Gheorghe Hagi) și nu s-a pus problema de așa ceva. Nu și-ar dori nici Ianis Hagi, nici Gheorghe Hagi“.

După ce s-a vehiculat că mijlocașul formației scoțiene ar fi în vizorul clubului Galatasaray, Mircea Lucescu a insistat că acest transfer n-ar fi unul benefic pentru Ianis. „Am îndoieli în privința posibilității ca el să se simtă bine la Galatasaray. Tatăl lui a lăsat amintiri extraordinare acolo şi Ianis ar fi permament comparat cu ceea ce a reuşit Gică“, a spus „Il Luce“ în dialog cu playsport.ro.

Cert e că Ianis are timp până pe 1 septembrie să ia o decizie. Pentru că atunci se va încheia perioada de transferuri în Europa. În ultimele zile, s-a vorbit și despre interesul clubului Trabzonspor pentru mijlocașul român. Și, potrivit informațiilor din presa scoțiană, Rangers ar cere o sumă de transfer, între 3,5 și 5 milioane de euro. Ianis Hagi a ajuns la Glasgow, în iulie 2020, de la Genk (Belgia) pentru 3,5 milioane de euro.