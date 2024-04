Ianis Hagi, „îngropat“ la Alaves: spaniolii taxează starul naționalei din cauza unor apucături românești

Mihai Stoichiță (69 de ani) a intrat în istoria neagră a fotbalului nostru, fiind singurul antrenor de la FCSB care a luat comenzile de la Gigi Becali, în timpul unui meci, cu telefonul la ureche!

Iar acum „Lippi“ și-a mărit lista „realizărilor“. De această dată, din postura de șef al Comisiei Tehnice FRF. Ce-i drept, Stoichiță a avut intenții bune, a încercat să forțeze titularizarea lui Ianis Hagi la Alaves, însă abordarea sa s-a întors ca un bumerang împotriva mijlocașului de 25 de ani. Așadar, în acest moment, Edward Iordănescu (45 de ani) are o problemă destul de mare, încă una, în perspectiva Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie).

Concret, selecționerul se vede nevoit să convoace un jucător care riscă să nu mai evolueze deloc sau extrem de puțin până la Euro 2024! Pentru că Ianis Hagi, după revenirea la Alaves după amicalele cu Irlanda de Nord (1-1) și Columbia (2-3), s-a „lipit“ de banca de rezerve. Bilanțul său în cele trei partide disputate de atunci de formația spaniolă? Zero minute pe teren!

Am procedat românește

Din capul locului, e nevoie de o precizare. Ianis Hagi era marginalizat la Alaves și înaintea amicalelor naționalei din luna martie. Dar măcar juca câteva minute, ca boxerii, pe finalul meciurilor.

Obișnuit cu sistemul românesc, unde se merge pe ideea că „cine țipă mai tare are și dreptate“, Mihai Stoichiță a avut o ieșire publică, la începutul lunii februarie, în care a pus tunurile pe Alaves pentru marginalizarea lui Ianis Hagi. „Nu se poate să nu-l bagi în seamă, aşa, la nesfârşit. Mă uit şi eu la meciurile lui Alaves şi mi se pare că e nedrept că nu joacă“, a spus oficialul FRF, în cadrul unei intervenții la Orange Sport.

De remarcat că un astfel de discurs e de neconceput în Europa din partea unui oficial de federație. Din păcate, la noi, nimeni de la FRF nu l-a atenționat pe Stoichiță că a luat-o pe arătură. Drept urmare, având și impresia că îi face un bine lui Ianis Hagi atacând clubul Alaves, „Lippi“ a devenit și mai virulent! La începutul lunii martie, el a abordat situația mijlocașului în Spania, de această dată, în cadrul unei intervenții la Fanatik Superliga.

„Nu înțeleg de ce nu joacă, nu sunt străluciți la Alaves. Mă tot uit și fac comparație cu ăia care sunt în locul lui pe teren. La fel de bine putea să joace și Ianis. Sunt român, animat de naționalism, dar revenind la obiectivism... mă uit la antrenorul lor, de ce e nedreptățit? (n.r. – Ianis Hagi). Poate să-ți dea gol oricând, poate să-ți dea o pasă luminoasă. Are o echipă plată (n.r. – Alaves). Ianis Hagi e nedreptățit“, a fost un fragment din discursul bulversant al lui Stoichiță.

Pericolul care prinde contur

Când vedem că un oficial al federației vorbește așa despre Ianis Hagi, e lesne de înțeles de ce selecționerul e obligat să-l convoace, indiferent de minutele adunate la echipa de club. Din fericire, Ianis și-a justificat, totuși, prezența în lot, marcând un gol cu Columbia.

Problema e că, din momentul revenirii în Spania, Hagi a dispărut complet din peisaj la Alaves! Clubul atacat sistematic din România pur și simplu a renunțat să-l mai folosească. În ultimele trei partide, cu Atletico Madrid (2-0), Granada (0-2) și Sociedad (0-1), internaționalul român a rămas pe bancă de fiecare dată. Ultima sa prezență pe teren pentru Alaves datează din 16 martie, când a fost folosit din minutul 58 într-o înfrângere, în deplasare, cu Athletic Bilbao (0-2).

Iar drama e că, la cum se prezintă situația la ora actuală, Alaves chiar își permite să-l țină pe Ianis pe bancă până la sfârșitul sezonului. Pentru că jucătorul aparține de Glasgow Rangers, fiind doar împrumutat în Spania. La finalul acestei stagiuni, el va reveni în Scoția și sunt șanse ca de acolo să meargă la Galatasaray Istanbul. Cert e că Alaves se va despărți de Ianis Hagi și n-are niciun motiv să mizeze, în partidele rămase, pe un jucător care nu mai face parte din viitorul clubului.

Marcel Răducanu, șocat de ce facem cu Ianis

Promovarea forțată a lui Ianis Hagi în România e o chestiune care datează de ani buni. De multe ori, ca și în cazul de față cu Mihai Stoichiță, cei care îl laudă excesiv încearcă, de fapt, să se pună bine cu tatăl său, Gheorghe Hagi (59 de ani).

Până la ultimele sale ieșiri publice, în care a atacat clubul Alaves, același Stoichiță a mai oferit o mostră de lingușeală la adresa managerului de la Farul. În 2018, după un meci România U21 – Liechtenstein U21, scor 4-0, în care Ianis a marcat din lovitură liberă, „Lippi“ a povestit cum s-a grăbit să meargă lângă Hagi senior, aflat în tribune, pentru a-i transmite concluzia sa: „M-am dus la pauză la taică-su și i-am zis: <<Băi, Gică, nu te supăra. Bate mai bine ca tine>>. L-am pupat și l-am felicitat și pe el și pe Marilena pentru talentul copilului lor“.

Firește, cine l-a văzut pe Gheorghe Hagi jucând fotbal știe că nu poate exista termen de comparație între el și Ianis. Nu doar dacă ne referim la executarea loviturilor libere – care erau ca niște penalty-uri pentru Hagi senior! – dar, de fapt, din niciun punct de vedere.

Revenind la promovarea forțată a lui Ianis, această abordare bolnăvicioasă l-a șocat pe Marcel Răducanu (69 de ani), fost mare fotbalist stabilit de ani buni în Germania.

„Am văzut că Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) s-a plâns că de ce nu l-a nominalizat selecționerul pe Ianis. Păi, Ianis n-a jucat un an! Cu ce ar ajuta el naționala acum? De ce trebuie să sară Hagi pentru băiatul lui? Ianis are 24 de ani, dacă se simte lezat, poate să iasă singur și să spună ce anume îl deranjează. În Germania, nu vezi așa ceva. Iar chestia aia, cu brandul, chiar nu-și are rostul. Păi, ce mari realizări a avut Ianis în fotbalul mondial, să spună că e același brand în lume, ca taică-su?!“, a spus Marcel Răducanu în martie 2023 pentru „Gazeta Sporturilor“.

La vremea respectivă, Gheorghe Hagi a făcut un scandal monstru după ce fiul său a fost lăsat în afara lotului pentru primele două partide din preliminariile Euro 2024, cu Andorra și Belarus. Întâmplător sau nu, după acel scandal, selecționerul Edward Iordănescu nu și-a mai permis niciodată să convoace un lot fără Ianis Hagi.

Gică Craioveanu a explicat lucrurilor pe nume

Din fericire, au fost și analiști în stare să ne explice de ce, totuși, Ianis Hagi a eșuat la Alaves, deși s-a spus, în mod repetat, că La Liga i se va potrivi de minune. La Orange Sport, Gică Craioveanu (56 de ani), fost atacant la Real Sociedad, Villarreal și Getafe, a lăsat de înțeles că doar Ianis e de vină pentru că a fost marginalizat în acest sezon. „Alaves a fost mereu o echipă muncitoare, de sacrifiu. Ianis e un jucător de talent. Pentru mine, el şi Luis Rioja sunt cei mai talentaţi jucători ai lui Alaves. Dar la această echipă se cere să faci la fel de bine şi faza ofensivă, dar şi faza defensivă. Ianis Hagi face faza defensivă, dar nu cum vrea antrenorul. Ianis nu e jucător de sacrificiu, ajută în apărare, dar nu la nivelul pe care-l vrea Luis Garcia“, a spus Craioveanu.

Avem o grămadă de internaționali cu probleme

Cazul Ianis Hagi e doar cel mai mediatizat din cauza numelui și a faptului că tatăl său l-a expus prin ieșirile sale explozive, insistând că mijlocașul trebuie convocat la națională.

Problema e că avem mulți internaționali care, la fel ca Ianis Hagi, traversează momente nefaste la cluburile lor, când mai sunt 52 de zile până la Euro 2024. Iată cazurile cele mai alarmante:

*Horațiu Moldovan (Atletico Madrid) – Rămâne cu zero minute în Spania, un „client“ al băncii de rezerve.

*Andrei Burcă și Florin Tănase (Al-Akhdoud) – Amândoi joacă, în mod constant, însă ocupă penultimul loc cu echipa lor în campionatul saudit.

*Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – Rămâne rezervă și are doar 92 de minute în total în ultimele cinci meciuri ale echipei sale.

*Radu Drăgușin (Tottenham) – Rezervă, cu zero minute, în ultimele trei meciuri ale londonezilor.

*Drăguș (Gaziantep) – Joacă meci de meci, dar n-a mai dat un gol din 11 martie, având o serie de patru partide fără nicio realizare concretă.

*Alibec (Muaither) – N-a mai dat un gol la penultima clasată din Qatar de pe 20 decembrie!

Programul naționalei în următoarea perioadă

*4 iunie (amical): România – Bulgaria, în direct la Prima TV & Radio România Actualități

*7 iunie (amical): România – Liechtenstein, în direct la Antena 1 & Radio România Actualități

Datele meciurilor de la Euro 2024, grupa E

*17 iunie: România – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – România (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)