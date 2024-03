Halep, dezvăluire despre următorul turneu la care va juca: Simona a explicat cum va proceda VIDEO

Simona Halep a declarat, luni, la întoarcerea în ţară că şi-ar dori foarte mult să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris, dar şansele sunt minime, deoarece trebuie să urce în primele 60-70 de locuri ale clasamentului WTA într-un timp scurt.

"Mi-aş dori tare mult să pot să mă calific, dar, din ce am înţeles, sunt şanse minime. Să joc la Olimpiada de la Paris ar fi minunat, dar nu vreau să-mi fac speranţe prea mari. Sunt şanse minime, pentru că nu am clasament şi trebuie să fiu în primele 60-70, cam aşa", a afirmat ea.

Halep a menţionat că s-a bucurat de revenirea în circuitul WTA şi că i-a fost dor de fani.

"M-am simţit foarte bine, a fost o experienţă nouă şi pentru mine. Am avut parte de foarte multe lucruri pozitive din partea oamenilor, de foarte multă apreciere. M-am bucurat că am luat această decizie de a merge la turneu. Mi-a plăcut foarte mult când am intrat în arenă, a fost o bucurie enormă. Parcă s-au dus toate lucrurile din ultima perioadă şi la un moment dar simţeam că parcă nici nu plecasem de pe teren. A fost un sentiment plăcut. Mi-a fost dor de tot ce înseamnă tenisul. Mi-a fost dor de fani, de gălăgia de pe teren pe care o fac, în sensul pozitiv. Modul în care mă susţin este special. Revederea cu colegele din circuit a fost foarte plăcută, toată lumea m-a apreciat, toată lumea s-a bucurat că am revenit. Nu mă aşteptam să fie chiar atât de bine, dar le mulţumesc că au fost alături de mine. Mai am de lucrat la tot. Trebuie să mă apuc de muncă şi să fiu foarte profesionistă. Chiar mai mult decât înainte, pentru că am o vârstă. Iar faptul că am stat atâta timp o să dăuneze, cred", a precizat ea.

Jucătoarea a trecut peste durerea la umăr resimţită în timpul partidei cu Paula Badosa de la Miami: "A fost doar o oboseală normală după atâta timp cât nu am jucat. Şi am jucat la un nivel foarte ridicat acest meci. Am resimţit durerea şi după meci, vreo 2-3 zile mi-a fost greu".

În perioada următoare, românca se va pregăti la Bucureşti noul său antrenor, Carlos Martinez. "Mereu l-am admirat pentru felul cum munceşte pe teren şi pentru rezultatele făcute cu sportivele care mie mi-au plăcut mereu. Kuzneţova este una dintre preferatele mele. Am discutat cu Darren (Cahill, n.red.) despre antrenori şi am ajuns la concluzia că vreau să încerc o perioadă cu Carlos. Aici vom face perioada de încercare, aşa că o să vină la Bucureşti. Darren este om deosebit, îmi e prieten. Sunt foarte bucuroasă că din această carieră am câştigat un om foarte, foarte valoros. El îmi e mereu alături şi asta contează cel mai mult", a explicat ea.

Simona Halep nu ştie deocamdată care va fi următorul turneu la care va juca: "Charleston începe acum, foarte rapid, aşa că nu... o să rămân să mă antrenez în Bucureşti. O să încerc să îmi revin aici. Am discutat ceva (n.r. - despre participarea la turneele de la Stuttgart, Madrid şi Roma), dar încă nu s-a stabilit nimic. Îl aştept pe Carlos, vreau să discut cu el înainte să iau o decizie".

"Sunt încrezătoare în mine, ca persoană, dar ca jucătoare de tenis mai am mult de muncit. O să fie greu să mă întorc acolo unde îmi doresc eu. Dar ca persoană sunt mult mai bine. Nu am mai simţit presiunea turneului, a fost doar plăcerea să mă întorc. Nu mai contează ce voi face de acum încolo, o să joc de plăcere. Nu ştiu cât voi mai juca. Dar am câştigat ceea ce trebuia să câştig şi ce era corect să câştig, iar asta mi-a dat încredere ca om", a mai spus ea.

