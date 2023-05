Hagi, răspuns la cea mai delicată întrebare: S-a schimbat la față, când a atins subiectul

Farul Constanța e noua campioană a României, după cinci sezoane în care CFR Cluj a dominat întrecerea internă, triumfând de fiecare dată. Așa cum e normal, după o campanie lungă și epuizantă, toți cei care au legătură cu proiectul Farul sărbătoresc, în aceste ore. Doar că performanța câștigării campionatului românesc trebuie validată de Farul în Europa.

Formația constănțeană va fi singura care va reprezenta România în preliminariile Ligii Campionilor. Celelalte trei grupări din Superliga vor merge în calificările Conference League. Problema e că, în ultimii ani, cu mici excepții, cluburile noastre s-au făcut de râs în Europa. Inclusiv, anul trecut, când CFR Cluj a „reușit“ să iasă în turul I preliminar al Ligii Campionilor, după o „dublă“ cu Pyunik Erevan (Armenia).

Conștient și el că pentru Farul urmează o misiune infernală în Europa, dar și având experiența unor eșecuri dureroase în trecut, Hagi s-a cam schimbat la față, când a fost întrebat de jurnalistul Decebal Rădulescu (Digi Sport) despre bugetul de care ar avea nevoie pentru a face față în preliminariile Ligii Campionilor.

„Am spus-o, dublu față de cât am acum. Pe salarii de jucători și pe cheltuieli, dublu. Tot ce înseamnă salariile de la echipa mare trebuie să fie 50% din buget. Dacă treci de 60%, poți să te duci în cap. Dacă rămâi cu cheltuiala asta merge. Eu niciodată n-o să vorbesc înainte. Ideea noastră e să construim o echipă competitivă pentru Europa“, a explicat managerul constănțenilor.

Farul își va afla adversara din turul I preliminar al Ligii Campionilor, după tragerea la sorți programată pentru 29 iunie. Apoi, campioana României va debuta în competiție, urmând să joace manșa tur pe 11/12 iulie, iar returul pe 18/19 iulie.