Imagini de colecție cu Hagi și soția sa: Managerul Farului a făcut spectacol VIDEO

La Ovidiu, imediat după meciul cu FCSB (3-2), iar în orașul Constanța, de unde provine noua campioană a României, nu s-a dormit, în noaptea de duminică spre luni! Pentru că bucuria câștigării titlului a fost atât de mare, după o campanie lungă și intensă, încât sărbătoarea a trebuit să fie pe măsură!

În centrul atenției, în mijlocul acestei nebunii, a fost managerul Farului, Gheorghe Hagi (58 de ani). Pe bună dreptate! Fiindcă vorbim despre omul care a creat și a dus la următorul nivel proiectul său de pe litoral. Și în ciuda derapajelor sale, multe dintre ele pe fondul tensiunilor din ultimele săptămâni, Hagi a reușit o performanță remarcabilă în fruntarea Farului!

După triumful de duminică seară, care a readus titlul la Constanța, fostul internațional a fost de nerecunoscut, comparativ cu managerul încruntat și nervos din zilele dinaintea partidei. Hagi s-a bucurat, ca un copil, lângă elevii săi și a ieșit pe gazon, după un interviu dat pentru Digi Sport, ținându-și soția de mână, în uralele publicului.

Ce a spus Hagi după câștigarea campionatului?

*Ce mesaj îi dau ei (n.r. Marilenei, soția sa)? Păi, ea mi l-a dat mie, că m-a lăsat să cheltui toți banii. M-a lăsat și n-a zis niciodată nimic. E cu mine, e lângă mine, e esențial să te sprijine. Când acasă lucrurile nu stau bine e clar că nu poți ajunge la teren în condiții bune. M-a lăsat să cheltui bani mulți (n.r. – râde).

*E duminica cea mai frumoasă din viața mea. Nu s-a mai întâmplat vreodată. Ianis să marcheze după cât a suferit un an... era fericit. Am vorbit cu el, mi-a zis să facem și noi ceva frumos. A fost o duminică perfectă!

*Cum e motto-ul meu: „M-am născut să câștig, nu să exist“. Asta le-am transmis jucătorilor, înainte să ieșim pe teren, că totul depinde numai și numai de noi.

*Toată Constanța, toată Dobrogea e fericită acum. Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Avem conducere bună, încercăm să ne facem treaba.

*Tot ce am realizat e meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine.

*Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor.

*Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament. Noi stăm acasă, venim la meci. llie, na, că am făcut-o tot ca mine! Cu Ilie Dumitrescu vorbesc. Venim în ziua meciului, facem program împreună. Acum pot să zic că am făcut o mișcare curajoasă, să nu zic riscantă.