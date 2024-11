Gimnastica își strigă disperarea: scrisoare deschisă, trimisă la guvern cu un caz deosebit de grav

Gimnastica românească a înregistrat, din păcate, o prăbușire dureroasă în ultimii ani. Despre acest subiect a vorbit, de curând, Ana Bărbosu, punând, parțial degetul pe rană. Acum, vedem că lipsa infrastructurii, de care a pomenit și Ana Bărbosu, are consecințe deosebit de grave.

Într-o scrisoase deschisă semnată de mai mulți părinți - Bogdan Cotirlan, Crenguta Cotirlan, Maria Adelina Boldojar, Alexandru Bogdan Boldojar, Andreea Alexandra Filip, Tudorel Filip, Petruța Ionescu, Oxana Duca, Cristian Ionescu, Romulus-Nicolae Dorobantu, Pavel Dumitrache, Alina Aurelia Barbu, Catalin Constantin Ene și Monica Ene – e adus în atenția publicului un caz bulversant petrecut la Clubul Sportiv Dinamo.

În scrisoarea care a fost trimisă la Agenția Națională pentru Sport, Federația Română de Gimnastică, Comitetul Olimpic Român, dar și instituțiilor media din țară se vorbește despre evacuarea sportivilor din sală!

Ce au semnalat părinții revoltați?

Prin prezenta scrisoare, dorim să aducem la cunoștința dumneavoastră o situație extrem de gravă și alarmantă ce afectează sectia de gimnastică masculină CSS Dinamo. În seara zilei de 5 noiembrie, echipa de gimnaști a fost evacuata din sala Lia Manoliu, unde își desfășoară antrenamentele zilnice, iar ordinul a fost aplicat imediat. Această decizie survine cu doar câteva zile înainte de Campionatul Național de Gimnastică si Cupa României, lăsând sportivii fără un spațiu adecvat de antrenament.

Situația este cu atât mai gravă cu cât ordinul de evacuare este emis de catre Federatia Româna de Gimnastica, care, prin rolul sau, ar trebui sa sprijine gimnastica si sa fie alaturi de sportivii din subordinea sa. Varianta oferita ca alternativa, sala de la Izvorani, nu este viabilă, având în vedere că sportivii sunt copii școlari (cu vârste între 5 și 18 ani), pentru care deplasarea zilnică la Izvorani este imposibilă din cauza programului școlar.

În ciuda acestor dificultăți, secția de gimnastică masculină CSS Dinamo a continuat să producă rezultate remarcabile și să crească generații de gimnaști, cu cel puțin 4-5 gimnaști în fiecare generație care au fost selectați în lotul național de gimnastică masculină. In prezent CSS Dinamo are 2 sportivi componenti ai Centrului National Olimpic de Juniori dintre care un gimnast a reprezentat România la Campionatele Europene si Balcanice de Juniori in anul 2024. CSS Dinamo este, astfel, unul dintre cele mai titrate și mai puternice cluburi de gimnastică din țară.

În contextul în care gimnastica masculină din România nu a mai obținut medalii la competiții europene, mondiale sau olimpice de ani de zile, această decizie reprezintă un regres major. Tinerii gimnaști care, în ciuda acestor dificultăți, au rămas dedicați acestui sport și au continuat să se antreneze cu daruire si perseverență, sunt acum privați de dreptul lor de a se pregăti pentru una dintre cele mai importante competiții ale anului.

Prin această scrisoare, solicităm cu fermitate intervenția dumneavoastră urgentă pentru a rectifica această situație critică. Cerem găsirea unei soluții imediate care să permită sportivilor să continue antrenamentele, precum și identificarea unei rezolvări pe termen lung care să asigure condiții stabile pentru echipa CSS Dinamo și pentru gimnastica masculină românească în general.

Acești sportivi merită sprijinul nostru! In ciuda faptului ca gimnastica românească nu a mai strălucit la nivel internațional în ultimii ani, acest sport rămâne o emblemă a performanței și a excelenței românești iar cei responsabili au obligatia de a face toate eforturile sa asigure conditii acestor copii să-și continue pregătirea. Doar in acest mod putem spera si le putem oferi speranța că într-o zi vor putea aduce din nou mândrie României.

Vă mulțumim anticipat pentru implicare și sperăm ca această scrisoare să contribuie la luarea unor măsuri urgente pentru rezolvarea acestei situații.