Gigi Becali râde de necazul Rapidului: dovada că timpul i-a dat dreptate în privința lui Bergodi

În vara anului trecut, când acționarii Rapidului au optat pentru instalarea lui Bergodi pe bancă, decizia lor a fost salutată de... Gigi Becali!

La vremea respectivă, acesta a spus că italianul nu e un antrenor capabil să câștige titlul și, drept urmare, se bucură că FCSB a scăpat de o rivală la locul 1. Acum, după plecarea lui Bergodi de la Rapid, timpul dovedește că latifundiarul din Pipera a avut dreptate.

„Când am văzut că e Bergodi (n.r. – noul antrenor al Rapidului), slavă Ție Doamne! Eu nu critic pe nimeni, vă spun ce am făcut. Când am văzut că pleacă Mutu m-am rugat să nu vină Șumudică la Rapid! Mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Nu că mi-ar fi fost frică, nu putea să ia nici Șumudică titlul cu Rapid acum. Dar putea să-mi încurce mie ițele. Când jucau cu noi, cu Șumudică pe bancă, Rapid era altceva. Rapid nu poate să ia titlul nici cu Mourinho, n-are echipă“, a fost declarația dată de Becali în vara anului trecut.

Play-off, etapa a 4-a

Vineri

Universitatea Craiova – Farul 1-2

Duminică

CFR Cluj – FCSB 0-1

Luni

Rapid – Sepsi 0-1

Clasament

1. FCSB 44 de puncte

2. CFR Cluj 31p*

3. Universitatea Craiova 31p*

4. Farul Constanța 29p*

5. Rapid 28p*

6. Sepsi 27p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.