Gigi Becali „execută” un jucător al FCSB după victoria cu Sepsi: „Nu mai vede iarba în viața lui!”

FCSB a învins la Sepsi și s-a apropiat la 3 puncte de liderul Farul. Patronul-antrenor Gigi Becali a susținut marți o conferință de presă în care arătat mulțumit de rezultat, dar nemulțumit de joc și mai ales de Valentin Crețu.

Becali a lăudat schimbările de la pauză – probabil făcute la ordinul său -, Ovidiu Popescu în locul lui Edjouma și Miculescu în locul lui Cordea. L-a criticat însă pe Crețu, intrat în minutul 82 în locul lui Coman. ”Ne trebuie fundași. Vali Crețu nu mai calcă pe iarbă la FCSB în viața lui, nu mai intră niciodată. Ce prostii a făcut aseară, ce emoții mi-a dat, mi-a ajuns!”, a declarat Gigi Becali.

„Sunt foarte mulțumit de antrenor, de rezultat, dar nu de joc. Așa nu luăm campionatul. O echipă bună trebuie să aibă mingea. O echipă care vrea campionatul nu trage de timp când conduce, mă refer la ultimul sfert de oră. Nu se poate așa, o să le zic. Avem valoare, iar Sepsi echipa de pe ultimul loc.

Mingea trebuie să fie la mine. Vreau posesie. Am pierdut cu Craiova două puncte, nu am zis nimic, pentru că am avut posesia. Aseară am dat goluri datorită valorii individuale. O echipă care vrea campionatul nu riscă, trebuie să câștige cu siguranță”, a declarat Gigi Becali din tronul său de la Palat.

Simte că CFR Cluj poate fi depășită

„Vorbeam cu MM, el voia să câștige Craiova cu CFR. Eu nu voiam, am zis să fie egal. Bă, eu vreau egal, Craiova e mai valoroasă decât CFR. Nu că mă bat cu Craiova, tot cu CFR, dar vreau să consolidez locul 3. Ținta sută la sută e titlul, dar mai întâi vreau să consolidăm locul 3. Apoi consolidăm locul doi, apoi pe primul. CFR nu mai e echipa aia puterică, acum ia gol.

Nu mai ține adversarul departe, e înghesuită. Ei jucau la jumatea terenului, se apărau acolo, nu în careu. Acum se apără în 16 metri, pot lua gol. Craiova e periculoasă, poate veni în fața CFR-ului, nu e imposibil. E o echipă valoroasă, care joacă fotbal și poate să câștige meciul”, a încheiat Gigi Becali.