Elias Charalambous, noul antrenor al FCSB, s-a „îmbolnăvit“ subit de sindromul schimbărilor la pauză

Elias Charalambous (42 de ani) a debutat cu o victorie pe banca FCSB. Cipriotul a comentat succesul la limită cu Sepsi, 2-1, dar și cele două schimbări făcute la pauza meciului – până acum marcă înregistrată a patronului Gigi Becali.

„Sunt fericit pentru jucători, au depus un efort mare. Am obținut cele 3 puncte, ăsta era obiectivul înaintea meciului. Cea mai importantă este reacția după ce am primit gol. Am avut o reacție uimitoare, asta este cel mai important pentru mine.

Avem multe lucruri de îmbunătățit, trebuie să vedem unde am greșit în special după victorii. Nu trebuie să așteptăm să pierdem pentru a vedea ce greșeli facem. Avem multe de îmbunătățit și vom încerca să o facem cât de curând posibil”, a declarat cipriotul la PrimaSport.

Nu contează minutul, echipa să meargă bine

Charalambous a fost întrebat și despre schimbările de la pauză, când Miculescu și Ovidiu Popescu le-au luat locurile lui Cordea și Edjouma. „Am schimbat sistemul la pauză, Sepsi ne-a creat probleme la mijloc și am schimbat sistemul în 4-2-3-1. În a doua repriză consider că am fost mai buni la mijloc, unde aveam probleme.

La fostele echipe am făcut schimbări și înainte de pauză. Când urmăresc meciul, vreau să fac echipa mai bună. Dacă simt că trebuie să schimb, nu contează în ce minut suntem, mă gândesc la binele echipei.

Am văzut ce probleme avem și vom încerca să le rezolvăm. Vom analiza meciul, vom vedea ce am făcut bine și ce nu, iar de mâine trecem la meciul cu CFR. O vom lua pas cu pas, e singurul lucru de făcut”, a explicat Charalambous.