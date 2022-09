Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: Consecința dezastrului din campionat, anunțată la televizor

La FCSB, acum o lună, după calificarea în grupele Conference League, patronul Gigi Becali vorbea despre următoarea sa țintă: calificarea în grupele Ligii Campionilor, la anul. Între timp, echipa a ajuns pe penultimul loc în Conference Leage și e la retrogradare în Superliga!

E încă un exemplu clar care demonstrează cât de rupt de realitate e patronul roș-albaștrilor. Care, periodic, visează cai vezi pe pereți, deși e în fruntea unui club care a devenit un etalon al amatorismului în România! Iar acum situația din campionat e atât de gravă, încât până să ajungă în Liga Campionilor, la anul, FCSB trebuie să-și facă griji să nu pice în „B“!

După încă un eșec, 1-2 cu CS U Craiova, duminică seară, Gigi Becali a avut o intervenție, la Digi Sport, în care a anunțat prima consecință a dezastrului din Superliga: FCSB va folosi rezervele, în cele patru partide rămase din grupele Conference League.

Ce a spus Gigi Becali?

*În Conference League n-avem ce face. Sută la sută, numai campionatul de acum încolo. Ce să facem?! Nu mă mai interesează așa tare Conference League. Dacă intrăm în play-off la zece puncte diferență (n.r. – de locul 1)... Ar fi cinci înjumătățite, avem o șansă la campionat.

*Nu sunt mulțumit de meciul de la Craiova! Cum să fiu mulțumit? Ne gândeam vreodată că ne bate Craiova? S-a întâmplat așa pentru că noi am avut un Coman (n.r. – Florinel Coman) care a pierdut toate mingile. Pe urmă, a intrat altul în locul lui (n.r. - Tavi Popescu). Le-a pierdut și el! Apoi, Haruț nu era nicăieri! Dacă n-a jucat acolo la mijloc, atunci antrenorul care le-a băgat...

*Ce treabă am cu Dică? Ce să facă Dică? N-am nicio treabă cu el, am încredere că echipa își va reveni. Asta e situația. Pot face ceva? Ce perspectivă să avem, cu 8 puncte? Singurul lucru pe care mi-l doresc e play-off-ul, că altfel am mai pierdut un an. Lupta noastră, la ora asta, e cu Petrolul Ploiești, cu ei ne batem pentru un loc în play-off. Am încredere că echipa își va reveni. De asta sunt așa relaxat.

*La mine, e despre bani. Dacă am bani să continui activitatea încă un an sau doi, eu sunt mulţumit, că la fotbal toată lumea dă faliment.

*Dacă ratăm play-off-ul, înseamnă că e încă un an pierdut. Dacă jucătorii fac un campionat slab, că e posibil și asta, păi, apoi eu desființez echipa.

Superliga, etapa a XI-a

Vineri

Voluntari - „U“ Craiova 1948 1-0

Petrolul – Farul 1-3

Sâmbătă

UTA – Hermannstadt 1-2

Sepsi – Botoșani 7-0

Rapid – Mioveni 2-1

Duminică

Universitatea Cluj – Chindia 1-0

CS U Craiova – FCSB 2-1

Luni

FC Argeș – CFR Cluj 20.30

Clasament

1. Farul Constanța 11 7 3 1 22-10 24

2. Rapid 11 8 0 3 12-6 24

3. Hermannstadt 10 6 4 0 15-7 22

4. CS U Craiova 10 5 2 3 13-12 17

5. Petrolul Ploiești 11 5 2 4 11-12 17

6. Sepsi 11 4 4 3 18-8 16

7. CFR Cluj 8 5 0 3 15-9 15

8. UTA 11 4 3 4 11-13 15

9. „U“ Craiova 1948 11 4 2 5 12-11 14

10. FC Argeș 10 4 1 5 9-14 13

11. Voluntari 10 3 3 5 8-11 12

12. Botoșani 10 3 3 4 9-16 12

13. Universitatea Cluj 11 2 4 5 7-11 10

14. FCSB 9 1 5 3 11-15 8

15. Mioveni 11 1 3 7 6-16 6

16. Chindia Târgoviște 10 0 3 7 10-18 3

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.